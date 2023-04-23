海軍發片模擬西太登島戰 精銳盡出 國產航母等「三巨頭」亮相 《環時》：震懾台獨

《蛟龍行動》時長約6分鐘，海軍發言人劉文勝、解放軍報社副總編輯顏軍、解放軍電視宣傳中心副總編方勇等人擔任總策劃。該片通過蛟龍突擊隊員「焦龍」在執行演訓行動期間，於回憶與現實交織中呈現海軍發展歷程、已形成聯合立體作戰能力。

山東艦停放21架殲-15

這是海軍連續3年在海軍節發布專題宣傳片，片尾數十秒精銳盡出畫面被視為「彩蛋」。當中有國產航母山東艦，兩艘075型兩棲攻擊艦海南艦和廣西艦，包括無錫艦等055型萬噸導彈驅逐艦。這三款海軍重器同時亮相宣傳片，用意引起各種猜想。

其次，山東艦甲板停放21架殲-15戰機，是公開報道中，中國航母甲板上殲-15停放數量最多的一次。航母主要戰力來源是其搭載的艦載機，軍事專家認為，通過該宣傳片的畫面可以看到，山東艦幾乎滿載艦載機、進行實戰演練，表明該艦已初步形成一定戰鬥力，可以進行各種任務。

山東艦航母艦隊4月上旬赴西太演練，艦載機頻繁起降進行艦機協同、對海突擊，應對外軍艦機滋擾挑釁。日本防衛省此前曾披露，山東艦4月10日至16日在太平洋起降艦載戰機約140次、直升機約70次。

至於075型兩棲攻擊艦，既是直升機航母，也是兩棲裝甲車和氣墊登陸艇母船，擁有全面立體登陸作戰能力，解放軍現有3艘服役。055型導彈驅逐艦則配備中國最先進防空、反導、反艦、反潛武器，具有強大的對海陸攻擊能力，特別是裝備鷹擊-21高超音速導彈讓敵艦不敢輕易靠近，是中國航母「帶刀侍衛」。

宣傳片提及「執行作戰任務，目標西太海域」，且在蛟龍突擊隊完成滲透偵察、指引對敵火力打擊後，指揮員喊道「準備登陸」。《環球時報》自指聯想到海軍陸戰隊正在模擬登島作戰，而台灣位於西太海域；海軍特種部隊「蛟龍突擊隊」，則是對台登陸作戰中的首批作戰力量。