崔天凱：言而有信中美高層才能交往 稱不能見面時承諾「四不一無意」 轉頭幹壞事

指倘美不改心態 他國交流亦難維繫

中國外交近期密集發功，唯獨冷待美國。「中國式現代化與世界」藍廳論壇前天（21日）在上海舉行，崔天凱在會上接受訪問，談到近期美國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多等高官據報想訪華。崔天凱表示，中美兩國本應有比較經常的高層接觸，不管是訪問通話或視像會議，這樣才能加強溝通了解，避免誤判；但目前在相互尊重、言而有信兩方面出了問題，影響了中美高層間的往來。

崔天凱解釋，美國很喜歡說要從實力地位出發與中國打交道，「如果他自認強勢一方，那必然就想把對方變為弱勢。但國與國之間交往，如果不是平等相待，相互尊重，是無法正常交往的」。他認為，真正有力量、真正自信是不會把實力地位老是掛在嘴上的。如果美國不改變心態，不光是難以維持和中國間應有的交流，同其他國家間的交流也難以維繫。

崔天凱續稱，至於「言而有信」，美方不能在見面時承諾「四不一無意」，轉頭就去幹壞事，比如說提升和台灣的關係、售台武器、抹黑中國、煽動盟國拉幫結派圍堵中國。他說，如果見面時說的話都沒有可信度，見面還有什麼用？只有解決以上兩點，中美才能有效地、順利地開展高層交往。

美國總統拜登在2021年11月曾向中國國家主席習近平表達對中國「四不一無意」的態度，即美國「不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突對抗」，2022年3月在兩人會談中又重申該態度。之後，中方多次批評美方沒有落實有關表態。