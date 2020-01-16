菲盼華228億美元投資承諾早日實現

菲律賓外交部稱，雙方強調，基礎設施合作是菲中經濟發展合作的關鍵領域，特別是菲律賓前總統杜特爾特政府時期推動的「大建特建」（Build Build Build）計劃，與中國的「一帶一路」倡議相吻合，雙方期待早日完成正在進行的基礎設施合作項目。

中國是菲律賓最大貿易伙伴，據中國海關總署數據，去年中國對菲律賓的出口額達到646億美元，進口額為230億美元。為了平衡這種貿易差額，今年1月小馬可斯訪華時，兩國簽署14項雙邊協議，涉及農業、基礎設施、發展合作、海上安全和旅遊等，中國也承諾投資菲律賓的基建與能源領域，投資金額達228億美元。其中農業方面，中國將擴大菲律賓椰子和香蕉的進口，並准許進口新鮮榴蓮。

隨後，菲律賓成為繼泰國和越南後，第三個獲准新鮮榴槤進口中國的國家。就在本月初，第一批18噸菲律賓榴槤運抵廣西南寧機場，由國內水果零售龍頭企業在上海首發。馬尼拉農業部早前稱，今年預計將有5萬噸新鮮榴槤銷往中國。