中菲外長會談 承諾化解南海分歧 菲稱堅持一中關切台海 小馬可斯評秦剛訪問「非常有用」

秦剛與馬納羅昨日下午在位於馬尼拉的菲律賓鑽石大酒店會面，菲律賓「ABS-CBN News」引述秦剛會前表示，兩國應該「信守承諾」，共同努力延續友好傳統，深化合作、妥善化解分歧，並強調此舉旨在「為兩國和兩國人民帶來更多利益，為本地區乃至世界的和平穩定注入更大正能量。

秦剛表示，中方願與菲方共同努力，切實落實兩國元首達成的共識，堅持兩國友好大方向，維護​​當前兩國關係大局。

菲外長提漁民權利受損

另據菲律賓通訊社，馬納羅表示，菲中關係不僅限於南海問題的分歧，這些差異不應阻止雙方尋求有效管控的方法，特別是菲律賓漁民權利方面，他指出，當地漁民的生計受到損害。自菲律賓總統小馬可斯去年6月上任以來，菲律賓已經對南海中國漁船行動提出數十次外交抗議。

秦剛稱中菲「跨越海洋緊密鄰國」

菲律賓外交部會後發聲明表示，馬納羅重申菲律賓堅持一個中國政策，同時對台海緊張局勢升級表示關切。聲明引述秦剛形容，中國與菲律賓的關係是「跨越海洋的緊密鄰國」，他在會談中表示，在區域充滿變動及波濤洶湧的形勢下，中菲之間能有健康且穩定的關係，不僅滿足兩國人民的希望，也符合區域各國的共同願望。

秦剛隨後會見小馬可斯，據中國外交部網站，小馬可斯表示長期以來，菲中兩國保持密切交往，合作取得豐碩成果。台灣問題是中國內政，菲方將一如既往恪守一個中國政策。菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊，願深化菲中友好，擴大合作，加強溝通，妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局，維護地區和平與繁榮。

秦剛表示中菲建交以來的歷程充分證明，相互尊重、友好相處、重信守義、互利合作符合雙方根本利益，正反兩方面的經驗和教訓值得汲取，希望菲方正確把握歷史大勢，着眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發，妥善處理涉台、涉海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整，把堅持戰略自主、不選邊站隊的承諾落到實處。中方提議進一步完善涉海聯絡機制，管控好局勢。

小馬可斯在會後聲明中說，與秦剛能夠稍微談一談事情，為未來制定計劃，繼續致力於發展菲律賓和中國之間的關係。他表示，馬尼拉和北京仍在建立更多的溝通渠道，以應對「西菲律賓海（近菲南海）發生的任何涉及中國和菲律賓的事件」，相信這些問題將得到解決，對兩國都有利。

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