旅業訂單按年增10倍 黃金周勢火爆 中長線遊訂單佔九成 陸空客量料超疫前「五一」

澎湃新聞網報道，攜程大交通市場搜索指數顯示，五一境內機票搜索熱度超過去年同期290%以上，恢復至2019年同期110%；境內酒店市場搜索熱度達去年同期9倍以上，較2019年同期增長近200%。飛豬數據顯示，與去年五一相比，今年客單均價提升逾30%，高星級酒店預訂量增長超14倍。

疫情期間因應隔離限制，周邊遊受青睞。飛豬數據顯示，今年5天五一長假（4月29日至5月3日）的中長線遊訂單佔比高達九成以上；攜程顯示今年五一長線出遊訂單佔比近70%，較2019年同期高6個百分點。途牛數據顯示，4至5天行程的出遊人數佔比達到39%，有25%用戶預訂了5天以上的出遊行程；旅遊產品預訂部分，跟團遊人數佔比51%。

長線遊帶旺各地景區，攜程稱景區門票預訂量較2019年增長超3倍，而酒店熱門預訂目的地集中在長三角、成渝及京津冀城市群。「驢媽媽」報告顯示，五一期間主題樂園、動物園的火爆也帶動了周邊親子度假酒店的「量價齊升」，熱門景區周邊酒店都已滿房。

度假酒店「量價齊升」 多五線小城成出遊大熱

同時，愈來愈多遊客尋求小眾目的地，五線城市旅遊訂單較2019年增長157%，熱門黑馬目的地包括浙江長興縣、雲南芒市、山東淄博市、浙江仙居縣、廣東南澳縣等數十個。其中，網紅縣市淄博，五一整體旅遊訂單較2019年上漲441%。

國家民航局預計，五一假期民航將運輸旅客約900萬人次、預計國內航班達到6.5萬班，可提供1200餘萬個座位，運力供給超過2019年同期水平；國際客運方面，中外航空公司預計執行3500個客運航班。從機票預訂數據來看，假期親子遊訂單佔比近40%，較2019年提升59%。

火車票方面，五一熱門城市在北京、上海、廣州和成都，僅4月19日當天全國鐵路就售票兩千多萬張。

上海鐵路局昨稱，長三角鐵路五一運輸期限8天（4月27日至5月4日）預計發送旅客2600萬人次，較2019年同期增長20%。