北京聞風：內地興大調研 破改革發展難題 ／文：鍾鳴九

以「問題導向」引領「調研方向」是這輪大調研的重要特徵。上個月，中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，該方案系統梳理了12個方面的重點問題、具體問題，包括擴大國內需求、深化供給側結構性改革、建設現代化產業體系、落實「兩個毫不動搖」、吸引和利用外資，全面推進鄉村振興中的主要情况和重點問題；就業、教育、醫療、託育、養老、住房等群眾急難愁盼的具體問題；防災減災救災和重大突發公共事件處置保障短板等。

專家稱歷史轉折期問題多

值得一提的是，方案還強調要採取「四不兩直（不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場）」方式，多到困難多、群眾意見集中、工作打不開局面的地方和單位開展調研。

中國社科院馬克思主義研究院教授戴立興表示，中共一向重視調查研究工作。而且，每逢歷史轉折期，碰到的問題越多，中共就越注重調研。二十大以來，中共的中心任務和社會的主要矛盾發生了變化，國家的發展任務也提高了。同時，近年來中國面臨的國際形勢也發生了很大變化。在中國將強未強的關鍵時期，一些國家不希望中國強起來，對中國進行國際上的圍堵、抹黑，造成各項工作的難度和壓力增加了。所以，唯有通過深入的調查研究才能直擊要害，真正解決問題。

進入四月以來，中央領導到各地調研逐漸增多。4月10日至13日，國家主席習近平考察了廣東的湛江、茂名和廣州，調研當地生態保護、鄉村振興、改革開放進展等。國務院總理李强12日在北京調研了獨角獸企業發展情况。國務院副總理劉國中9日至11日到安徽、浙江調研，全國人大常委會副委員長李鴻忠18日至19日在浙江、上海調研……除此之外，教育部、人力資源社會保障部、工信部、中央統戰部等多個部委的一把手近日也到各地調研所轄事務。湖北、江西、山東、青海等多省領導也密集在省內調研考察。

調研風吹向央企 上級着查疑難雜症

消息人士透露，這股調查研究的浪潮已開始向央企、央屬事業單位延伸。國資委赴下級央企調研，央企、事業單位也在做調研準備。有企業管理人員對筆者表示，上頭要求他們查找本單位發展的疑難雜症，深入調研，力求破除企業發展瓶頸。

文：鍾鳴九