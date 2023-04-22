北京聞風：內地興大調研 破改革發展難題 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周二，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍結束了6天香港考察之行。分析人士認為，夏寶龍的香港行僅是中央各機構對轄內事務開展調查研究的一個縮影，內地自上而下的「大調研」剛剛拉開序幕。
以「問題導向」引領「調研方向」是這輪大調研的重要特徵。上個月，中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，該方案系統梳理了12個方面的重點問題、具體問題，包括擴大國內需求、深化供給側結構性改革、建設現代化產業體系、落實「兩個毫不動搖」、吸引和利用外資，全面推進鄉村振興中的主要情况和重點問題；就業、教育、醫療、託育、養老、住房等群眾急難愁盼的具體問題；防災減災救災和重大突發公共事件處置保障短板等。
專家稱歷史轉折期問題多
值得一提的是，方案還強調要採取「四不兩直（不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場）」方式，多到困難多、群眾意見集中、工作打不開局面的地方和單位開展調研。
中國社科院馬克思主義研究院教授戴立興表示，中共一向重視調查研究工作。而且，每逢歷史轉折期，碰到的問題越多，中共就越注重調研。二十大以來，中共的中心任務和社會的主要矛盾發生了變化，國家的發展任務也提高了。同時，近年來中國面臨的國際形勢也發生了很大變化。在中國將強未強的關鍵時期，一些國家不希望中國強起來，對中國進行國際上的圍堵、抹黑，造成各項工作的難度和壓力增加了。所以，唯有通過深入的調查研究才能直擊要害，真正解決問題。
進入四月以來，中央領導到各地調研逐漸增多。4月10日至13日，國家主席習近平考察了廣東的湛江、茂名和廣州，調研當地生態保護、鄉村振興、改革開放進展等。國務院總理李强12日在北京調研了獨角獸企業發展情况。國務院副總理劉國中9日至11日到安徽、浙江調研，全國人大常委會副委員長李鴻忠18日至19日在浙江、上海調研……除此之外，教育部、人力資源社會保障部、工信部、中央統戰部等多個部委的一把手近日也到各地調研所轄事務。湖北、江西、山東、青海等多省領導也密集在省內調研考察。
調研風吹向央企 上級着查疑難雜症
消息人士透露，這股調查研究的浪潮已開始向央企、央屬事業單位延伸。國資委赴下級央企調研，央企、事業單位也在做調研準備。有企業管理人員對筆者表示，上頭要求他們查找本單位發展的疑難雜症，深入調研，力求破除企業發展瓶頸。