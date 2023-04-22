拜登通話馬克龍 美聲明談及台海法隻字未提

同日通話馮德萊恩 確保援烏具共識

路透社報道，白宮在聲明中表示，美法兩國元首「重申維護台灣海峽和平穩定的重要性」。法國總統府的聲明僅稱雙方都希望「支持國際法，包括在整個印度太平洋地區的航行自由」。馬克龍先前結束訪華後，受訪時以台海為例，提醒歐洲不要捲入「不屬於我們的危機」，言論引發盟國批評。

法海軍：護衛艦穿台海遇軍演

法國牧月號護衛艦昨日停靠日本橫須賀海上自衛隊基地，共同社引述法海軍消息，牧月號於4月8、9日穿過台灣海峽，當時正值解放軍實施環台島演習期間，遭中方艦機監視。

拜登同日與馮德萊恩通電話，根據白宮發出的通話紀要，兩人重申維護台海和平穩定重要性，以及對維護基於規則的國際秩序、人權與公平貿易作為的共同承諾。此外，兩人也重申美國與歐盟對確保烏克蘭獲得所需經濟與安全援助的承諾，並將繼續密切合作，讓克里姆林宮為俄羅斯的入侵付出代價。

台灣外交部昨表達對拜登總統立場的歡迎，並感謝美國對台灣的堅定支持。

美國《紐約時報》昨日發布文章表示，中國領導人習近平最近幾周熱情招待馬克龍等多國政要，美國得到的卻只是冷落，中美關係已跌到幾十年來的最低點。這種「雙管齊下」的做法證明，習近平已經完全接受了中美接觸並無成效的觀點，至少目前如此。

上海復旦大學國際關係學院院長吳心伯表示，習近平和拜登去年11月在印尼會晤後取得的適度進展，在氣球事件和蔡英文過境美國後幾乎消失殆盡。「在中國看來，雖然拜登在峇里島表現了良好的態度，但他改善中美關係的意願並不強烈。中國認為美國既沒有誠意也沒有能力改善關係。」