學者指高層接觸表立場 華盼菲勿涉台海衝突

菲冀補「疏美親中」遺留問題

菲總統小馬可斯上台不到1年，菲美關係突飛猛進。彭念對本報表示，從菲角度，小馬可斯希望在中美之間保持平衡，填補前總統杜特爾特「疏美親中」遺留問題；但一系列舉動，令中國擔憂「菲已倒向美」。而對於中國，訪問首要向菲表明中方立場和擔憂。秦剛此行帶去中方仍希望和菲律賓保持良好關係的信號，亦要落實小馬可斯1月訪華時，兩國元首會談達成的一系列合作成果。

美菲在南海近台水域軍演仍在持續，解放軍亦於昨起一連3日在南海軍演。彭念指出，中方也希望訪問能緩和南海緊張局勢，敦促各方將精力回歸「南海行為準則」磋商。

《環球時報》就外長秦剛此訪發表社評，稱訪問有望推動「有針對性的釋疑增信」，避免中菲關係出現大的偏航。社評指出，菲律賓已被菲美軍事合作裹挾到「水愈來愈深的地方」。「美國已在中菲之間釘進了楔子，中菲先要合力把這個楔子拔出來。菲律賓這次邀請秦剛訪問，希望有這個意思。」早前，「美國之音」在報道中形容，美菲強化聯盟之際，秦剛造訪馬尼拉，是「意圖打楔子」。

明報記者 劉曉宇