訪菲前談台 秦剛：國土收回絕不再失 晤小馬可斯菲外長 料聚焦南海台海地區安全

菲律賓外交部日前公布秦剛將到訪消息，並預告他今日會與馬納羅會面，討論南海和地區安全問題。中國外交部昨日下午正式公布訪問行程，發言人汪文斌在記者會表示，這是秦剛就任外長以來首次訪菲，其間將拜會小馬可斯等菲方領導人和政要，與外長馬納羅會談。汪文斌表示，中方期待通過此行同菲方加強溝通、增進互信、妥善處理分歧、深化合作，共同落實好今年1月小馬可斯訪華期間兩國元首達成的重要共識，攜手維護中菲關係健康穩定發展勢頭。另據《環球時報》，中菲農業、貿易、能源和基礎設施方面的合作，也是秦剛訪菲議題。

環時：研農貿能源基建合作

出訪前，秦剛在外交部「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式上發表主旨演講，表示最近常聽到一些「奇談怪論」，聲稱中國挑戰基於規則的國際秩序、試圖用武力或脅迫方式單方面改變台海現狀、破壞台海和平穩定。他強調，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，「兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀」。

秦剛指出，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，當今破壞國際規則、單方面改變現狀、破壞台海穩定的，不是中國大陸，而是台獨分裂勢力及少數企圖利用台獨的國家，「他們定義的規則、現狀、穩定實質上就是要架空一個中國、『和平分裂』中國」。

「中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。」秦剛說，要正告那些打着國際秩序旗號，幹着破壞國際公理勾當的勢力：「台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。」

秦：台問題玩火者必自焚

韓：冀中方謹言慎行

台海議題近期成為中國與菲律賓、日韓等周邊國家的熱門外交議題。針對秦剛昨日的表態，韓聯社引述韓國外交部官員強調，韓方堅持基於互相恪守國格和禮儀、相互尊重、互惠互利的精神，推進韓中相互合作，希望中方也能給予響應，謹言慎行。

韓國總統尹錫悅近日在路透社專訪中，就台海緊張局勢表示，這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，韓國和國際社會一道反對這種改變。中國外交部發言人汪文斌前天反駁稱，台灣問題不容他人置喙。韓國認為是外交失禮行為，由外交部第一次官張虎鎮召見中國駐韓大使邢海明強烈抗議。

對此，汪文斌昨再度回應，稱中方已分別在北京和首爾向韓方提出嚴正交涉，全面闡述中方立場。

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