師德違規「零容忍」 教育部令嚴查新教師

據教育部官網昨日消息，通知就依法推展准入查詢制度，嚴格落實從業禁止制度作出規定，旨在加強師德師風建設。教育部要求，中小學校和高等學校擬聘用教師在入職前查詢〈關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪信息制度的意見〉、〈關於落實從業禁止制度的意見〉規定的性侵違法犯罪信息，以及查詢《教師法》、《教師資格條例》規定的已納入教師資格限制庫的喪失、撤銷教師資格信息。

入職前查性侵違法 有案底不錄

中小學校擬聘用其他教職員工在入職前，則須查詢〈關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪信息制度的意見〉規定的性侵違法犯罪信息。高等學校擬聘用其他教職員工參照執行。

「通知」規定，擬聘用教職員工經查詢發現有〈關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪信息制度的意見〉、〈關於落實從業禁止制度的意見〉規定情形的，不得錄用，並由擬聘用單位書面告知查詢對象不錄用理由和申請複查權利；擬聘用教師經查詢發現有喪失教師資格信息和在撤銷教師資格期限內的，不得聘用為從事教育教學工作的教師，並由擬聘用單位書面告知查詢對象不聘用理由和申請複查權利。

與此同時，教育部昨日還公開第十二批7宗違反教師職業行為十項準則的典型案例。其中包括，華中科技大學張姓教師性騷擾學生；湖南省株洲市攸縣石羊塘鎮中學周姓教師猥褻學生；重慶市奉節縣尖角小學馬姓教師體罰學生；海南省萬寧市大同中學陳姓教師性騷擾學生；廣西自治區梧州市藤縣第一中學陳姓校長行為不雅及長安大學許姓教師學術不端。

教育部公開違師德典型

涉猥褻體罰學生

教育部有關負責人指出，前述7宗典型案例涉事教師均已受到嚴肅處理，反映出各地各校在深入貫徹落實教師職業行為10項準則要求、加強教師思想政治和師德師風建設工作中，始終保持嚴的標準，對師德違規問題「零容忍」。

該負責人表示，對師德違規行為依法依規從嚴處理，對情節嚴重、影響惡劣的教師，根據內地《教師法》、《教師資格條例》，撤銷或喪失其教師資格，列入教師資格限制庫，清除出教師隊伍。