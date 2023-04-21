菲外長：不允美在菲基地存涉台海武器

美菲2月初商定，新增4處菲律賓據點開放美軍使用，其中三處位於呂宋島北部，靠近台灣，被視為旨在威懾北京放棄「武統」（見本報4月9日「時事解構」）。

《菲律賓星報》報道，對於菲律賓總統小馬可斯的姊姊、參議員艾米．馬可斯提出，美國可能在菲律賓的基地存放台海作戰武器的問題，馬納羅回應說，「我們不會允許與此前達成協議的活動類型不符的任何行動或物品」，《強化防務合作協議》不針對任何國家，目的範圍限於菲律賓。

小馬可斯將召華大使

中國駐菲大使黃溪連上周稱美國欲藉在菲據點干涉台海局勢，警告這可能影響菲在台勞工的安危。小馬可斯前日稱，他很快將召見黃溪連要求解釋。新加坡總理李顯龍同日在國會表示，中美之間最危險的潛在衝突熱點是台灣議題，而目前各方不斷採取行動回應彼此的動作，台海局勢出現誤判、意外的風險正升高。

另邊廂，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格已分別會見民眾黨主席柯文哲與民進黨總統參選人賴清德，未來國民黨是否也會安排總統參選人與羅森伯格會面，黨主席朱立倫昨日表示，這是一定的。