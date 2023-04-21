特稿：滬為捧毛左王柯慶施立塑像 基座刻「誠實」

本月9日是柯慶施逝世紀念日，在離世58年後，其紀念像在上海福壽園落成，紀念像基座上刻着「誠實」兩個大字。福壽園集團周日（16日）披露了有關消息，包括黨幹在內共60餘人參加紀念像揭幕儀式，並召開「柯慶施同志與上海」專題研討會。

黨內文章記載，柯慶施是老資格幹部，1922年曾赴莫斯科出席共產國際的會議，受到列寧接見。早期在華東從事地下工作，1937年到延安後曾任中央統戰部副部長等職。惟在1941年起掀起的延安整風運動，被認為是特務而遭審查，其妻因而自殺。

獲稱「上海王」 清1.5萬右派

中共建政後，柯慶施於1954年秋由江蘇省委調上海，至1965年4月去世，有「上海王」之稱。他因緊跟毛澤東而深受重用，也被視為是「個人崇拜」始作俑者。

柯慶施在黨內還以「左」聞名，1957年在上海貫徹毛澤東方針，成為反右運動主將，上海劃出了1.5萬多名右派分子。柯積極配合毛澤東大躍進運動，同年12月在上海黨代會發表的《乘風破浪，加速建設社會主義的新上海》長篇報告，得到毛澤東讚賞，毛以此報告批評周恩來的反冒進。柯也在1959年廬山會議上，嚴厲批駁彭德懷和張聞天。

柯慶施深知江青的重要性，讓上海成為江青的「基地」，而後來「四人幫」之一的張春橋，當時就是柯的頭號智囊。1965年初，江青到上海策劃批判吳晗的新編歷史劇《海瑞罷官》，柯慶施、張春橋向她推薦了姚文元；同年11月姚文元的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》發表，被視為文革導火線。內地有報道稱，柯慶施早在1962年就向毛澤東進言：「《海瑞罷官》借古諷今。」

1965年，柯慶施在一次宴會後，因出血性胰腺炎去世。許多評論認為，如果他未早死，將在文革中飾演重要角色。基於爭議，中共八大20名政治局委員中，只有柯慶施沒有出版傳記。陳雲1980年對「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」起草小組負責人指出，「毛主席的錯誤，地方有些人，有相當大的責任」。

柯慶施的骨灰最初安葬在八寶山公墓，1998年遷回安徽老家，安葬在歙縣西干山頂。近日出席福壽園紀念像揭幕式的，除了柯慶施子女柯友京、柯友寧，還有黨內幹部，包括上海市委黨校常務副校長徐建剛，上海市委黨史研究室主任嚴愛雲，上海市社聯副主席、上海市黨史學會會長忻平等人。當地消息透露，儘管紀念像豎立在福壽園內，但有關舉措乃得到官方認可，令黨內出現一些猜測聲音。

黨內現猜測 左派稱讚

內地不少左派人士則認為，柯慶施不僅是「毛主席的好學生」，對地方發展建設大有建樹，而且本人作風清廉。

擁有320萬粉絲的新浪微博帳號「後沙月光本尊」說，柯慶施這個名字總與文革聯繫在一起，可能是因為得罪了一些知識分子，柯曾說上海知識分子「賤到三天不打屁股，就忘乎所以」。

明報記者