關押4月 白紙運動京4示威者獲釋

曹芷馨等人因去年底於北京亮馬橋集結，均以「尋釁滋事」罪名被捕，羈押於朝陽看守所。去年底，包括上海、南京及北京等地，爆發抗議「動態清零」防疫政策的「白紙運動」。去年11月27日晚間，數百人在北京亮馬橋聚集，有人手舉白紙抗議嚴厲的封控政策，有人則高呼抗議口號。

「不要讓我們憑空被消失」

北京警方隨後拘捕近20人，大多數人在短暫訊問後，獲釋或取保候審。曹芷馨則於去年12月23日才被帶走。她被帶走後，她的朋友為她發布事前錄製的自白短片，稱「不要讓我們憑空被消失」，引起境內外高度關注。

美國《華爾街日報》昨引述曹芷馨男友稱，他接到曹芷馨的視像電話時感到很高興。他說，曹芷馨似乎瘦了一些，但在簡短的視像聊天中精神狀態良好。

消息：仍「取保候審」狀態

報道指出，周三晚上，曹芷馨和她的至少兩個朋友離開了北京郊區的一個拘留中心。不過，報道引述知情人士稱，她們只是「取保候審」。據內地法律，如果當局不對這些示威者提出檢控，取保候審會在12個月內解除。

曹芷馨等4人，是因「白紙運動」被拘押時間已知最長的當事人。據曹芷馨身邊的人說，2月中旬，曹芷馨任職的北京大學出版社已終止她的工作。翻查關於另外三名被捕人士的公開資料，李元婧是會計師，翟登蕊此前是「北京學而思教育科技有限公司」職員、家庭教師，李思琪是自由撰稿人、獨立攝影人。