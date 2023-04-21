赴陸失聯 台書商富察疑滬被捕 陸委會僅答「人平安」 林榮基稱「銅鑼灣書店」翻版

大陸流亡作家貝嶺昨在facebook發文表示，富察3月赴大陸探親後，在上海被秘密拘捕，迄今公開音信全無。貝嶺稍後受訪表示，自己從上海文化界友人處得知此消息，據他了解大陸國安跟國保都有介入，但相關情况仍有待從官方渠道求證。

據公開資料，富察依親移居台灣前，曾是上海文藝出版社副社長，2009年在台創立八旗文化。貝嶺認為，近10年八旗文化出版過很多好書，許多是大陸不能出版的禁書，認為富察是台灣文化界的重要編輯、選書人和出版人。中央社求證八旗出版社，對方表示目前仍未經證實，也不便回應。

台陸委會副主委兼發言人詹志宏昨在記者會回應，近期持續與富察家屬保持密切聯繫，給予關懷及協助，感謝各界對該案件關心。對於富察現時狀態，詹志宏僅重申「人是平安的」，並表示家屬傾向於不透露細節。陸委會昨亦電郵回覆本報稱，台灣政府這段時間以來持續關注本案，惟詳細情况因尊重家屬意見，目前不便對外說明。截至發稿，大陸國台辦發言人電話未能撥通，有涉台官員私下稱不清楚事件。

家屬促刪求助帖

冀「某種安全」下低調尋人

貝嶺昨日下午表示，因應富察家人及出版社的請求，刪除facebook原帖文。富察家人認為，在他仍有「某種安全」的情形下，先低調尋求一切努力，讓他能自由並返回台灣。貝嶺希望台灣政府甚至是前總統馬英九辦公室，能努力促成富察返台。

貝嶺盼台當局馬英九襄助

馬辦：未獲家屬訊 須公權介入

馬英九辦公室昨回覆本報稱，未曾接獲家屬來訊，惟台北市文化局長蔡詩萍日前曾向馬英九基金會執行長蕭旭岑私下提及此事，並請教看法。馬辦負責人蕭旭岑表示，此事須有公權力單位介入，方能妥適解決，建議他循「雙城論壇」機制反映。

林指「國安觸角」伸至台灣

林榮基對本報表示，事件如同「銅鑼灣書店」翻版，說明「國安法觸角」從香港延伸到台灣，在台灣出版文章也可能違反，「中國大陸認為台灣是自己地盤，關起來判刑是理所當然」。他表示，事件提醒未來在台灣出書，「首先要保護自己，不要回大陸」。林雖與富察沒有私交，亦有留意八旗出版許多涉大陸研究書籍，除批評政府，一些關於內蒙古、西藏和新疆的書，有可能被認為是分裂國家。作家廖亦武在facebook評論事件稱，若貝嶺所言屬實，對台灣文化界是前所未有的噩耗，相當於又一起「銅鑼灣綁架案」，認為台政界、文化和新聞界不應保持「可恥的沉默」。

明報記者

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