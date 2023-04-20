習近平晤加蓬總統 促團結反霸權

邦戈：歡迎中國企業建工業園

習近平強調，中方願同加方加強治國理政經驗交流，深化戰略互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。中方堅定支持加方走符合本國國情的發展道路，願推進基礎設施建設、林業、漁業、數字經濟和產業園建設等領域合作，支持加蓬實現經濟多元發展和產業升級，推動共建綠色「一帶一路」。

邦戈表示，加方堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議以及構建人類命運共同體等重要理念。感謝中方長期以來為加蓬提供寶貴幫助，希望雙方進一步加強基礎設施、農業和旅遊等領域合作，歡迎中方企業赴加參加工業園建設。邦戈強調，加中在許多國際事務上有着相同或相似立場，願同中方繼續密切多邊戰略協作。

會談後，兩國元首共同見證簽署投資、農業、住房和城市建設、氣候變化等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表聯合聲明。