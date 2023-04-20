習近平晤加蓬總統 促團結反霸權

【明報專訊】國家主席習近平昨在人民大會堂同來華進行國事訪問的加蓬總統邦戈舉行會談，習近平指出，中國和非洲國家比以往任何時候都更需要加強團結合作，雙方要堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對干涉別國內政，推動構建人類命運共同體。兩國元首決定將中加全面合作伙伴關係提升為全面戰略合作伙伴關係。
邦戈：歡迎中國企業建工業園
習近平強調，中方願同加方加強治國理政經驗交流，深化戰略互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。中方堅定支持加方走符合本國國情的發展道路，願推進基礎設施建設、林業、漁業、數字經濟和產業園建設等領域合作，支持加蓬實現經濟多元發展和產業升級，推動共建綠色「一帶一路」。
邦戈表示，加方堅定奉行一個中國政策，支持習近平主席提出的共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議以及構建人類命運共同體等重要理念。感謝中方長期以來為加蓬提供寶貴幫助，希望雙方進一步加強基礎設施、農業和旅遊等領域合作，歡迎中方企業赴加參加工業園建設。邦戈強調，加中在許多國際事務上有着相同或相似立場，願同中方繼續密切多邊戰略協作。
會談後，兩國元首共同見證簽署投資、農業、住房和城市建設、氣候變化等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表聯合聲明。