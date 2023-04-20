兩延期 成都大運會7月辦 疫後首開放式大型賽事 全面開放售票

成都大運會已經歷多次改期，原計劃2021年8月16日至27日舉行，後調整為8月18日至29日，之後又推遲至2022年6月。最終又因為多地爆發疫情，延期至2023年舉辦。國新辦昨舉行記者會，宣布第31屆世界大學生夏季運動會確定將在今年7月28日至8月8日舉行。

教育部副部長王嘉毅在會上指出，新冠疫情給全球經濟社會造成嚴重影響，成都大運會不得不兩次延期，但成都大運會是疫情發生以來，中國首個以開放形式舉辦的大型國際體育綜合賽事（2022年的北京冬奧會閉環進行）。據官方公布，今次凡具備觀賽條件的比賽場館，所有賽事均全面開放售票，並計劃於6月初啟動賽事門票銷售。

今屆大運會的主運動場設在東安湖體育公園，為新建場館。場館重點突出智慧場景運用。舉行水球比賽的香城體育中心，地面應用了透水混凝土技術，流水在接觸地面的瞬間便消失無蹤。這些「海綿地面」具有滲透積水的作用，保持路面乾爽。場館地下，設置了雨水回收系統，從地面滲透下來的雨水，經系統處理，能轉換為場館的綠化養護用水。由此實現全年節水3000噸以上。

場館設智能救助機械人

舉行籃球賽的鳳凰山體育公園，配備智能導航系統和場館智能安全援助服務系統，重點人群還能使用手機綁定智能定位手表，在需要幫助時，一鍵求助。部分重點場館配備智能機械人，例如本屆大運會吉祥物「蓉寶」機械人，內部包含了急救包、心臟除顫器(AED)等醫療應急工具，可提供人臉識別、探熱、多語言翻譯等服務。

冰球場4小時變籃球場

場館設計還重視空間構造集約緊湊、提效降能，例如有「冰籃轉換」實現場館多功能賽事用途，可在4至6小時由「冰球場」向「籃球場」轉換。

成都世大運是繼2001年北京世大運、2011年深圳世大運之後，中國第三次舉辦世大運，也是中國西部地區第一次舉辦世界性綜合運動會。