發改委4方面撐消費 研縮外資准入負面清單

中國首季國內生產總值增長4.5%，官方認為「經濟運行開局良好」。中新社報道，國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會上說，今年以來，在多方面因素共同推動下，中國消費需求集中釋放，一季度社會消費品零售總額同比增長5.8%，最終消費對經濟增長的貢獻率達到66.6%，比去年全年大幅提升。

推新能源車下鄉 建充電樁停車設施

中國消費市場形勢開局良好，但消費持續回升動力還有待進一步提振。孟瑋表示，下一步國家發改委將重點圍繞「可持續性」，從「促進消費持續恢復」、「大力穩定汽車消費」、「推動提升消費能力」、「進一步優化消費條件」等4方面入手。

其中對於汽車消費的政策，孟瑋表示汽車消費是支撐消費的「大頭」，將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

另一方面，她也強調提高收入是促進消費的重要基礎，發改委將會和有關方面優化就業、收入分配等機制，強化就業優先政策，提高城鄉居民收入，做好基本消費品保供穩價，使一般民眾能消費、敢消費。

孟瑋透露，中國將研究合理縮減外資准入負面清單。她強調，中國仍然是全球最具吸引力的投資目的地之一。目前，國家發改委正評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入了解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。