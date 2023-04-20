京長峰醫院大火 增至29死39傷 官稱工程火花肇禍 院長等12人被捕

警員駐守 醫院封閉管理停收症

事發大廈外牆熏黑燒焦，昨有大批警員駐守醫院內外，現場民眾稱要進去打探親人消息，卻無法靠近。起火樓層僅有一個樓梯可供逃生，在焚毁最嚴重的病房，門框、廁所、窗戶呈焦黑色，門牌號看不清，家具無法辨認，牀鋪更完全燒毀。《健康時報》引述醫院工作人員稱，醫院昨已實行封閉管理，不接收新患者，但在院患者仍可正常進行血液透析，院內有患者穿着病號服曬太陽。

26患者遇難 平均71.2歲

據央視新聞，北京市昨中午召開長峰醫院火災事故情况通報會。豐台區副區長李宗榮通報，共疏散轉移救治71名受傷人員送往周邊9間醫院，截至昨日上午9時，29人救治無效遇難，其中26人為住院患者，平均年齡71.2歲；另3名遇難者為1名護士、1名護工、1名患者家屬。仍留院治療的39名傷者中，3人危殆，18人重傷。李宗榮向全市人民表示歉意，表示已成立工作組對接家屬，未來將督導醫院做好善後及賠償工作。

北京消防總隊副總隊長趙洋在會上公布，火災是醫院住院部內部改造施工期間產生火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。北京市公安局刑事偵查總隊總隊長孫海濤表示，北京長峰醫院院長王X玲、副院長汪某、總務科主任王X陽，施工公司負責人王X峰、現場施工人員程X君等12人，涉及重大責任事故罪，目前已被公安機關刑事拘留。

北京當局昨上午緊急召開全市領導幹部會議，市委書記尹力強調，全市各級黨員幹部要以這次火災事故為警鐘，深刻反思安全發展理念樹得牢不牢、安全生產這根弦繃得緊不緊、安全隱患防治作風實不實、安全生產工作基礎強不強的問題。

尹力強調，要細緻穩妥做好火災善後工作、做好遇難者善後和家屬安撫慰問，全面調查事故涉及的各個環節，及時回應社會關切，依據事實做好資訊發布。

多地排查醫療機構 民營醫院成重點

火災發生後，全國多地下發緊急通知，要求迅速開展醫療衛生等機構消防安全隱患排查。一些地方更連夜突擊，如四川綿陽市、湖北十堰市鄖西縣等地在18日深夜就派出人馬，重點檢查疏散通道是否暢通，並進行督促整改，民營醫院被視作重點。

應急管理部昨召開會議分析當前安全生產形勢，強調要深刻汲取長峰醫院火災等近期事故教訓，嚴肅追究責任，採取針對性整治措施堅決防範遏制重大安全事故發生，維護民眾生命財產安全和社會大局穩定。

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