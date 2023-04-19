上海車展開幕 能源車成主角

第二十屆上海國際汽車工業展覽會一連10日在國家會展中心舉行，主題為「擁抱汽車行業新時代」，共吸引逾1000間企業參展，展出總面積超過36萬平方米。綜合中新社、「觀察者網」等內地媒體報道，參展車企除了有寶馬、保時捷、林寶堅尼等外資老牌車企，亦有比亞迪、蔚來、小鵬汽車、理想汽車（蔚小理）等內地車企。新能源電池企業寧德時代、欣旺達等，以及自動駕駛芯片公司地平線等皆有參加。至於剛宣布增加對華投資的特斯拉（Tesla）則並未參展。

144參展型號 新能源車佔半

今屆車展與前幾年相比，最大特色是新能源汽車的參展比重大增，成為了車展的絕對主角。在144款參展車型中，新能源車型有76款，超過了傳統燃油車新車。比亞迪、蔚來、理想、小鵬等車企都帶來了最新的新能源車型。

與國內的自主品牌相比，（跨國車企）合資品牌進入新能源領域節奏偏慢，但亦在加速向電動化轉型。例如豐田推出了新的新能源車型，新社長佐藤恆治表示，豐田將加快研發中國專屬純電動車。

中國是世界上新能源汽車最大市場。2022年，中國新能源汽車生產和銷售分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，與前一年相比增長逾九成，連續8年居世界第一。

國產車銷量 去年秋超外企

不過在新能源領域，國內消費者更喜歡本土品牌。在2021年，中國新能源車銷量298.9萬輛，自主品牌的滲透率高達39%，主流合資品牌僅有3.3%。甚至在去年秋季，本土車企每月銷售的汽油車和電動車總數，都已超過了跨國車企。

路透社指，中國汽車市場加速邁向電動化，這「讓成熟的全球品牌陷入慢車道」。在相隔一年後重回到上海車展，這些國際品牌發現他們回到了一個與2021年離開時截然不同的市場，即國產品牌得益於市場份額不斷擴大的新能源車型，在關鍵領域處於領先地位。

紐時：外國名車「光環不再」

《紐約時報》稱，被豪華車品牌吸引的顧客，多年來都是外國在華汽車廠商的銷售目標，但如今他們更喜歡本土的電動車企，跨國車企已「光環不再」。艾睿鉑投資諮詢（上海）公司總經理戴爾分析稱，由於中國車企的持續發展，尤其是電動車行業的發展，「跨國公司在中國的市場份額很可能會繼續下降」。