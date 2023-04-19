京醫院大火21死 多人爬窗危坐冷氣機 官方稱肇因待查 院方管理惹質疑

有人綁被單垂降 墮簷篷

網絡流出的現場短片顯示，起火住院部大樓高約7層，三四樓處有猛烈明火冒出，黑色濃煙瀰漫整個住院部，從各病房窗口湧出。畫面可見，近10個病房有病人、醫護爬出窗戶，坐、站在分體式冷氣機主機上待救，其中四樓有三人擠坐一部出現傾斜的冷氣機，六樓有人在窗口綁被單垂降逃生，跌在簷篷上。

官方通報，豐台區消防救援支隊昨午12時57分接到報警，稱長峰醫院住院部東樓起火，消防、公安、衛健、應急等部門隨即趕赴現場。下午1時33分許，現場明火被救熄；3時半，現場救援工作結束。長峰醫院回應稱，已疏散人員，火災原因暫不清楚。

死者無明顯燒傷 疑窒息亡

現場消息透露，多名遇難患者沒有明顯燒傷痕迹，有指是吸入濃煙窒息所致；亦有傳是深切治療部在起火後停電，導致年老病人失救。由於撲救時間並不長，網民懷疑病房的防煙措施未做足，或日常管理出問題。北京長峰醫院位於豐台區靛廠路291號，在西四環內。

北京長峰醫院2月底曾介紹該院「嚴格落實火災防控措施」，建立以院長為首的消防安全領導小組，大到重點防火區域，小到滅火器材都要有專人負責；嚴格配置滅火器材、設置消防安全標誌，保障疏散通道及緊急出口；值班人員每天巡查全院各部門容易引起火災的區域；全院幹部職工樹立「隱患險於明火，防範勝於救災、責任重於泰山」的理念，杜絕火災。

院方財困 上周售兩公司股權

據公開資料，長峰醫院是以血管瘤類及脈管畸形診療為特色的連鎖醫療機構，在「新三板」掛牌，已於全國13個大城市建立近20家醫院，北京長峰醫院是該機構旗艦醫院。子公司主要業務還包括醫療服務、網絡技術服務、醫院管理、養老業務等。不過，3年疫情下，該醫療機構一度出現財困。

《每日經濟新聞》報道，長峰醫院4月12日公告將以1500萬元（人民幣，下同）的價格，將長沙湘城康復醫院有限公司100%股權出售；以535.5萬元出售其持有的廣州長峰醫院有限公司51%股權。報道指出，2020年開始，長峰醫院就陷入虧損的困境。

長峰醫院2020年面臨資金流斷裂風險，幸好在豐台區金融辦幫助下，醫院獲批1200萬元的流動資金貸款，以及5000萬元的信用額度，幫醫院及時支付員工薪金、房租及部分緊急藥品貨款。不過最新資料顯示，去年上半年，長峰醫院歸屬於母公司所有者的淨利潤為-3264.38萬元。

明報記者

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