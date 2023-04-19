G7外長會促台海和平 外交部斥干涉內政

中央社引述閉幕聲明指出，G7成員關於台灣問題的基本立場（包括曾表明的「一中政策」）未變，在國家地位非必須條件的情况下，G7支持台灣身為觀察員或受邀有意義地參加世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術會議。聲明重申台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。聲明還對東海、南海、涉疆、涉藏等問題表達關切，敦促中方確保透明、可預測、公正的營商環境，以互利方式恢復世界經濟及人員交流。

G7撐台赴WHA世衛技術會議

中新社報道，中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，G7外長會無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向會議主辦國日本方面提出嚴正交涉。

此外，第76屆WHA將於5月21日至30日在瑞士日內瓦舉行，有台媒最近向WHO查詢會否邀請台灣，獲回覆「194個會員國才能決定」。報道預料台灣或將連續第7年無法參加大會。