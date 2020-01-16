美軍百教官駐台 助訓新兵後備軍 AIT：對台支持看齊大陸威脅

台國防部：樂觀其成

據中央社報道，美軍已派遣百名現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心及後備旅，實際了解訓練模式優缺點，並盼義務役期恢復一年後，士兵可接受台美雙方制定的實戰化科目。上月27日，台陸軍八軍團117旅在高雄岡山進行14天新制教召（後備軍人教育召集）時，就有民眾目擊疑似美軍人員正向台軍提供建議，當時八軍團僅回覆「不表示意見」。

高雄軍營上月疑現美軍助訓

美國在台協會（AIT）發言人昨回覆查詢，對具體的行動、接觸或訓練沒有評論，但強調美方對台灣的支持和與台灣的防務關係，將與中國大陸目前施加台灣的威脅看齊。AIT重申，美方對台灣的承諾「堅若磐石」，並將致力維護台海與區域和平穩定。台陸軍司令部稍早回應，陸軍各項涉外軍事交流均依規劃辦理，不評論相關細節。

台海軍司令升任參謀總長

台國防部同日宣布一連串人事調整，65歲的參謀總長陳寶餘延長服役1年後將於5月卸任，將由海軍司令部司令梅家樹接任；海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華調任。除台灣總統蔡英文作為三軍統帥，以及屬於軍政系統的國防部長外，梅家樹將擔任軍職中最高職務。

台軍中最高職再度由海軍系統將領出任。梅家樹曾任成功級巡防艦、基隆級驅逐艦艦長、少將戰隊長與艦隊長，以及海軍戰系工廠少將廠長，在雄三導彈誤射等事件中屢次出面扛責，被認為是軍中「危機處理專家」。去年他升任海軍司令未滿一年，打破台軍歷來軍種司令任期慣例，軍中分析與潛艦台造有高度關聯。唐華曾任台國防大學副校長、海軍司令部副司令等職，據報任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能著有貢獻，因此受到提拔，銜續推動海軍各項建軍備戰工作。

解放軍環台軍演上周結束，蔡英文昨日視察海洋委員會海巡署，肯定陸方軍演期間，海巡在第一線展現高度專業及其臨危不亂。她並指出，海巡及台軍單位通力合作，即時掌握台海動態，也和各方盟友密切聯繫，共同掌握區域安全情勢，確保台灣安全。