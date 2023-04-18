「五一」假出遊熱 部分高鐵票開賣已售罄

據「央視財經」報道，在線旅遊平台數據顯示，4月15日開售五一假期首日4月29日的火車票。當日的高鐵跨省遊搜索熱度比前一日增長323%。在15日下午4時，根據鐵路12306App查詢，由北京前往西安、長沙、瀋陽等地只剩下少量餘票，部分方向的高鐵票已售罄。

北京西站售票車間副主任尹世斌表示，假期首日往西安、太原、鄭州、長沙、武漢方向的高鐵車票緊張。為滿足需求，廣西鐵路部門在假日期間加開南寧、柳州至桂林、北海、百色、賀州等旅遊熱門城市動車組列16趟次。柳州車站客運值班員候冉表示，目前車票預售的熱門是廣州、成都、雲南等方向。

攜程：出境遊預訂量同比增18倍

據同程旅行數據顯示，截至11日，最受關注的五一長假國內遊目的地為北京、成都、重慶、廣州、上海、西安、長沙、深圳、杭州、昆明。出境遊方面，攜程數據指整體預訂量同比增長逾18倍，出境機票搜尋量同比去年增長逾9倍。而據旅遊網途牛訊息，出境長線訂單量增加32%，最熱門目的地為新西蘭、埃及、廸拜、俄羅斯。出境短線遊方面，則是泰國、港澳和馬爾代夫。