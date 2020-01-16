CBA兩隊「消極比賽」DQ 教練禁賽 籃協主席姚明稱痛心 評論：定性不能服眾

中國籃球協會官網消息，在14日舉行的CBA季後賽12進8強，上海隊108比104戰勝江蘇隊，以總比分2比1晉級8強。在比賽最後2分鐘內，江蘇還領先4分，但上海隊連追10分反超，江蘇隊則連續出現低級失誤，江蘇主帥李楠始終未叫暫停調整。球評員在直播中稱，「最後這兩分鐘將整場的犯規都用掉了」。

江蘇隊後段多次低級失誤 上海反超

賽後媒體和球迷質疑兩隊球員打「假球」，話題衝上微博熱搜榜首，網民的憤怒甚至把籃協主席姚明也推上微博熱搜榜。中國籃協隨後介入調查，並於昨公布調查結果。經查核，認定上海久事隊和蘇州肯帝亞隊分別在CBA季後賽12進8第二場和第三場「消極比賽」情况屬實，行為嚴重違反體育運動精神。

籃協並公布處罰結果，取消上海久事隊和蘇州肯帝亞隊本賽季比賽名次和參賽資格，兩隊各扣減聯賽經費500萬元人民幣；上海隊主教練李春江禁賽5年，蘇州隊主教練李楠禁賽3年；江蘇隊總經理史琳杰和上海隊總經理蔣育生，亦被限制從事與籃球相關的活動5年和3年。

評論稱通報未說明動機理由

對此，姚明表示，「兩家俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年。兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。」他稱，對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。CBA聯賽官方發文，要求各俱樂部深刻汲取教訓，所有聯賽參賽人員須牢固樹立正確的價值觀、榮辱觀，認真遵守國家法律、法規和聯賽各項管理制度，營造風清氣正的聯賽環境。

「極目新聞」評論稱，涉事賽事引發媒體、球迷強烈質疑，被認為在打假球。處罰決定公開認定只是「消極比賽」，這讓人看不懂。評論稱，處罰通報中無說明「動機和理由」，「誰帶頭、誰組織、誰參與」同樣沒有說明。質疑「消極比賽」的定性不能服眾。

而據自媒體「極度說球」披露，上海隊為確保隊中球員王哲林取得常規賽最有價值球員（MVP），全隊配合讓其灌籃，但卻令主力外援布萊德索犯規被禁賽4場，為能夠讓布萊德索在主場面對強隊深圳隊時復出，上海對陣蘇州不出全力，希望可在第一輪比賽打滿3場，以讓布萊德索禁賽場次足夠出場迎戰深圳。