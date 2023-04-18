李尚福履新首訪俄 稱兩國關係超冷戰同盟

李：兩國元首為關係發展定向把舵

應俄防長紹伊古邀請，李尚福自周日起訪俄4日，此次是他三月上任後首次外訪。當地時間16日，普京在莫斯科接見到訪的李尚福，同場還有紹伊古。據俄羅斯塔斯社，李尚福稱，「中俄關係超越冷戰時期軍事政治同盟模式」。他表示，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，新時代全面戰略協作伙伴關係不斷深化，中俄軍事互信日益鞏固，合作成果豐碩。

官媒新華社則稱，中方願同俄方一道，進一步密切兩軍戰略溝通，「為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻」。

普京：軍事合作佔兩國關係重要地位

普京則指出，俄中一直在積極進行軍事部門之間的合作，定期互換「對我們有益的信息」，在軍事技術領域合作，並在遠東地區、歐洲、以及陸海空的不同戰區舉行聯合演習。他相信，這是加強俄中關係高度信任和戰略性質的另一個關鍵領域。新華社報道，普京指「俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位」。

此外，李尚福昨天還參觀了俄羅斯總參謀部軍事學院，了解該機構的結構、教育和外國培訓人員的情况。俄羅斯國防部昨表示，同意增加在學院一個系學習的中國學員數量。20多名中國軍官今秋開始，將在高級進修班學習。

專家：華撐俄為維持對台立場

俄塔斯社引述俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家弗拉基米爾‧涅日丹諾夫表示，李尚福訪問莫斯科表明兩國軍事合作加強，兩國準備抵禦共同威脅。他說，西方正試圖打台灣牌，對中國來說重要的是，表現出對俄羅斯的支持，「目的是讓俄羅斯維持其在台灣問題上的原則立場」。