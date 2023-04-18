西澳州長訪華 商取消貿易限制 稱盼重建關係 將晤發改委企業代表

中澳關係在過去數年持續緊張，不過澳洲自2022年5月工黨政府上台以來，兩國有明顯回溫迹象，中澳高級部長也舉行了多年來的首次會談。3月下旬，澳洲維多利亞州長安德魯斯訪問了中國。

麥高恩稱華屬重要貿易伙伴

麥高恩是今年第二名到訪中國的澳洲州長，亦是他4年來的首次訪問中國。他在出發前表示，與最大的貿易伙伴、五十年來建立牢固聯繫的國家，發展可怕的關係是「沒有理由的」，又稱西澳州是出口州，「很多人從事這些行業，他們明白需要有客戶，所以應該與客戶合作」。他表示：「中國是一個重要的貿易伙伴，我們希望重建關係。」

西澳州盛產鐵礦石、天然氣和煤炭等礦產資源，去年對華出口總額達到1,360億澳元（約7,148億港元）。上周在中國外交部副部長馬朝旭訪澳期間，中澳雙方就化解大麥進口爭端達成協議。麥高恩表示，對葡萄酒、牛肉、龍蝦等其他限制也將提上日程，「建立良好的關係，在各個層面取消貿易限制，將成為（此行）討論的一部分」。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，麥高恩在5日訪問行程中，將與國家發改委官員舉行會議，另外將與企業代表、中澳航空界以及中國多名部長會見。另外他還將推動更多中國學生到西澳學習。

澳政商代表團下周訪華

將到港深津等

近期除了麥高恩訪華，由15名澳洲公司高管和地方政府官員組成的代表團，亦將於下周訪問中國，是澳洲三年來第一個訪問中國的高階行業代表團。包括澳洲匯豐銀行、澳洲電信（Telstra）、澳新銀行集團、礦業公司力拓等公司代表，下周日將訪問中國6日，會到訪香港、天津和深圳以及北京清華大學，在到訪香港期間，亦會與香港官員會面。

此次是由澳洲中國工商業委員會（ACBC）組織的訪問，是第一個在政府支持下訪華的官方代表團，訪問重點聚焦中澳企業的綠色能源合作。另外據外媒透露，澳洲貿易部長法雷爾將在未來數周內訪華，總理阿爾巴尼斯、昆士蘭州州長白樂琪亦計劃今年訪問中國。

澳外長：冀出口商減對華市場依賴

中澳互動明顯回溫，今年4月中旬，外交部副部長馬朝旭出訪澳洲，並舉行新一輪中澳外交部磋商，是六年多來訪澳級別最高的中國官員。他當時提到，當前中澳關係出現改善和發展的勢頭，符合兩國和兩國人民的根本利益。

不過近日澳洲外長黃英賢就表明，政府正努力改善與北京的關係，但澳洲出口商需要减少對中國市場的依賴，「我們知道無法繼續分割自身的經濟關係和戰略關係」。她稱，希望澳洲的生產商都需要尋求市場多元化。

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