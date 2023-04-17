北京台灣公共交通撤口罩令

據《北京日報》報道，北京地鐵目前針對進站乘客已沒有佩戴口罩的強制要求，但仍建議乘客在搭乘地鐵過程中佩戴口罩，做好自身防護。地鐵安檢也取消了對進站乘客佩戴口罩的檢查。地鐵站的工作人員仍按照相關要求，在崗時保持佩戴口罩。

京地鐵廣播改稱「建議」

因應疫情趨緩，在相關防疫提示標語被撤下後，地鐵站內和車廂內的廣播詞也同步做了更改。廣播詞從此前的「請您全程佩戴好口罩」，更改為「建議您全程佩戴好口罩」。

另邊廂，台中央流行疫情指揮中心於今日起放寬佩戴口罩規定，搭乘公共運輸工具可免戴口罩，校車、幼稚園專用車及校園巴士參照辦理，醫療照護機構、救護車仍須按規定全程佩戴。

據中央社報道，台教育部近日也發函給各級學校，配合指揮中心規範，實施「自主佩戴口罩」措施，但校園內健康中心比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩；至於搭乘公共運輸工具（如校車、幼稚園專用車、校園接駁車等），由「規定佩戴口罩」調整為「建議佩戴口罩」。台教育部提及，學校可視場域性質（游泳池、室內各場館、餐廳、宿舍等）及活動需要，自行決定採取佩戴口罩措施及體溫測量等健康監測方式。