山東淄博推街頭燒烤 設高鐵專列消費券吸客

淄博市位於山東省中部，淄博的臨淄區是國家歷史文化名城 ，曾是春秋戰國時期齊國的首都。據《新華每日電訊》報道，採訪當日下午5點，位於淄博牧羊村的燒烤店內已坐滿客人，店門外的隊已排了幾十米長，負責人楊本新說，「現在排隊要等接近兩個小時。」

平至1元一串 吸年輕客群

淄博燒烤近日成為「網紅」，能前往淄博嘗一頓燒烤，成為不少網民假期出行計劃之一，甚至有大學生組團坐高鐵赴淄博打卡。「鈦媒體」報道，淄博燒烤幾乎成了必吃榜的第一名，有路邊燒烤店一天要烤1.2萬串燒烤，燒烤師傅供不應求。內地消費點評平台「大眾點評」數據顯示，3月以來，「淄博燒烤」關鍵詞全平台搜索量同比增長超770%。據內地媒體分析，淄博燒烤迎合了疫情後的「煙火氣消費」，最主要是夠便宜。1至2元（人民幣，下同）一串的價格，45元就能吃好吃飽，便宜成為對年輕群體而言最主要的吸引力。

燒烤帶動了全市旅遊及整個消費產業，每逢周末，淄博各大火車站、汽車站、燒烤店都擠滿了慕名而來的遊客。美團、大眾點評數據顯示，截至4月10日，山東省「五一」假期住宿預訂量較疫前的2019年增長400%，其中，淄博市住宿預訂量較2019年增長800%，位居山東省第一。

五一住宿訂單較疫前增800%

據大眾報業集團旗下的「海報新聞」報道，3月10日，淄博市政府宣布設立淄博燒烤名店「金爐獎」、成立燒烤協會、宣布五一舉辦淄博燒烤節，還直接發放25萬燒烤消費券。3月底，為讓更多遊客順利抵達，國鐵濟南局加開24列從濟南至淄博間的周末往返「燒烤專列」。在遊客進入淄博後，主城區42條常規公交線路覆蓋33家燒烤店，淄博又專門訂制了21條巴士專線，「保姆式導航」為遊客提供更大便利。

「極目新聞」引述淄博市相關部門工作人員稱，清華北大在校生五一可到淄博免費旅遊。官方為此次活動共安排4條線路，參與活動的清華北大學生只需購買往返淄博的車票，其他吃住以及遊玩等費用均由政府出資，「不過目前方案還沒有最終確定」。