馬訪陸效應：國民黨支持率增8百分點 藍營避表態撐「九二」

據台灣民意基金會上周六民調顯示，在野的國民黨支持相較上月，回升8個百分點，達25.9%。同時，28.6%台灣民眾支持民進黨，15%支持民眾黨。基金會稱，國民黨支持度回升的因素，包括馬英九赴陸祭祖之行，大談「中華民國」、自稱「總統」等，帶動一波專屬於國民黨的熱潮。

作為兩岸分治73年來，首名赴陸的台灣卸任總統，馬英九在南京、武漢、長沙、重慶與上海，到訪一系列對國民黨抗戰史意義重大的場所，強調「追求和平、避免戰爭，是兩岸中國人的共同責任」。馬此行最受關注的言論，莫過於在湖南大學座談期間，解釋《中華民國憲法》對兩岸關係的定義，強調「兩岸同屬一中」。行程結束時，他還高呼「九二共識活過來了」。

「馬英九此行對兩岸最大的貢獻，在於重新連結兩岸，包括歷史、文化上的連結。」淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，馬對九二共識的內涵作了詳細詮釋，「台灣很多人對其來源和產生的正面效應不是十分了解，（九二）被刻意扭曲，等同於一國兩制」，形容馬此行是回到了原汁原味的九二共識，是「撥亂反正」。

馬「避戰求和」 蔡「重在備戰」

在馬訪大陸的同一時間，蔡英文在美會見眾議院議長麥卡錫。趙指出，「雙英」同一時間出訪，馬展現了「避戰求和」，在「九二」基礎上才有對話的可能；而蔡則是重在備戰，即當大陸對台採取非和平手段時，爭取美國對台灣的支持。

不過近期在台灣島內，藍營對馬英九此行強調「九二共識」的反應，可謂戰戰兢兢。被視為總統大選中，國民黨的有力人選、新北市長侯友宜，迴避表態支持「九二」，僅稱「尊重並理解1992年的歷史與時空環境」。較早前傳出黨內部討論兩岸政策論述，研擬「九二共識就是中華民國」，也遭到黨主席朱立倫否認。

「對於九二共識、一中各表與台灣社會主流民意的距離，中間隔着有多遠，每個國民黨人都在不斷惦量」，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦指出，國民黨多年來仍在「刻舟求劍」，但目前台灣社會的主流共識被蔡在2021年提出的「四個堅持」所代表了。「四個堅持」的其中一項，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是一個既不違背中華民國憲法，又更符合台灣社會共識的論述，「等於是民進黨先作了論述的調整，把國民黨原來這張中華民國的神主牌，變成了民進黨自己的」。

馬出訪固深藍 或引黨內分裂危機

陸指出，馬出訪沒有改變國民黨在光譜上的定位，反而是固化了既有定位，因此可以團結深藍的一部分，但對中間選民應該是無感的，未必能爭取選票向中間靠攏，而這有可能導致黨內分裂的危機。目前國民黨內潛在的候選人，包括侯友宜和郭台銘，與馬英九的政治光譜不完全一致，「他們可能會受到深藍排擠」。

目前，針對馬在大陸發表的言論，大陸官方並未作公開回應。國台辦上周三（12日）在總結馬英九此行稱，馬一行人「感受大陸經濟社會高質量發展成果」，還稱「對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義」，強調此訪充分體現了九二共識是兩岸關係和平發展的「定海神針」。

學者陸曦認為，大陸官方接待規格總體上「不算特別高」。一度傳言中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會與馬會面，但最終由國台辦主任宋濤為馬餞行。他認為，這符合當下政治環境，以及馬作為「退位的台灣地區領導人」的身分。「北京表現友好、客氣，盡地主之誼，表達兩岸交流的可能和希望，但他（大陸）很清楚，國民黨與台灣社會主流民意之間的差距。因此北京不會對馬有過高的政治期待。」

京主張「我為主」 台大選無影響

陸曦稱，大陸的策略基本上是「以我為主」，特別自2020年韓國瑜敗選後，趨勢愈明，即不再寄望於像連戰或馬英九時期，通過影響島內主要政黨，進而影響台灣本土的身分認同。「他（大陸）發現身分認同是不可逆的趨勢，基本上躺平了，現在一切只是從大陸本身出發。對明年選舉也不抱什麼操縱的希望，可能會有影響，但這個結果不會對現行方針有太大影響。」

趙春山則相信，在2024年大選，國民黨將以「和平與戰爭的選擇題」為主軸，而民進黨則是「倚美抗中」。「馬的路線還是比較符合北京的期待，大陸不期望兵戎相見，現在就要看台灣人明年大選要不要買單。」

明報記者 沈燕媚

（時事解構）