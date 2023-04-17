陸氣象衛星升空 殘骸墜海礙33台航班 風雲三號G星：精確監降雨 偵氣象災害時效倍增

據央視報道，周日早上9時36分在甘肅酒泉衛星發射中心，成功將風雲三號G星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。自此，中國成為全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜4條近地軌道民用氣象衛星的國家。

國際首採主被動雙頻探測系統

此次風雲三號G星，重約3.6噸，載有國際首次採用的雙頻主動與被動綜合探測系統，亦是中國首個低傾角軌道降水測量衛星。主要用於監測降雨，能精確到可深測每小時0.2毫米的降水量。衛星全球觀測頻次可達每4小時1次，可將氣象災害監測時效提高近1倍。

因應此次衛星發射，大陸在台灣北方空域劃設警示區管制飛航， 原本禁航時間從16日至18日，經台灣交通部抗議後，陸方將禁航縮減為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。福建海事則由早上9時至下午3時在有關海域劃設禁航區，稱可能有火箭殘骸墜落。

由於此前台總統蔡英文外訪會見美國眾議院議長麥卡錫，及大陸舉行圍台軍演，兩岸關係緊張，禁航通告一度引發各種揣測。大陸方面早前稱，「禁航區」說法不準確，此舉旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。

台國防部昨稱，台軍方運用聯合情監偵，掌握火箭發射狀况，部分火箭殘骸墜落台灣北部外海警示區，對台灣安全未造成影響。昨日航班追蹤應用程式Flightradar24的雷達圖顯示，上午9時30分開始，台北飛航情報區內的警示區，明顯沒有任何飛機。從北方航路往返台灣或飛經台灣北方航路的班機，都先經台灣東側飛行，繞過警示區後再回到原航路。直到上午10時10分，在警示區內的航段，仍顯示全淨空，上午10時20分則可看到恢復正常通行。

台交通部民航局統計，共有33架次班機使用替代航路，較原航路多飛5到10分鐘。據中央社，桃園國際機場的出入境旅客認為，並沒有感覺有受到管制飛航影響，與以往並沒有特別不同。

據中央社引述台灣國防部智庫、國防安全研究院國安所長沈明室稱，墜落台灣北部外海的殘骸，可能是火箭噴射燃燒所留的末段，經大氣層燃燒及掉落成殘骸。沈稱可觀察大陸方面是否明確派遣船艦前往打撈，或只是連結近日的環台軍演，擴大對台威懾意涵。

台專家：不排除準備軌道轟炸系統

另外，從發射火箭的航向觀察，沈明室認為，大陸正發展部分軌道轟炸系統（FOBS），不同於一般的洲際彈道導彈，而是將轟炸系統射進地球軌道後，可循軌道運作至遠方目標上空後，導引向下攻擊地面重要目標，不排除大陸藉此次發射，了解火箭衛星軌道飛行等相關參數，替未來驗證FOBS發射及軌道航行預做準備。

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