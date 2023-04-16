歐美出口減 廣交會展商拓俄商機 俄客：來華採購方便 可人民幣結算

黃坤明王受文巡館

本屆廣交會是新冠疫情以來第一次全面實體舉辦，會期由昨日至5月5日，分為3期，吸引了220多個國家和地區的數十萬採購商報名參會。展覽面積、參展企業數量均創歷史新高。昨上午，廣東省委書記黃坤明、商務部副部長王受文及廣州市委書記林克慶等前往廣交會展館巡館，並就認真貫徹落實國家主席習近平視察廣東重要講話和重要指示精神，更好發揮廣交會對外開放平台功能、進一步擴大高水平對外開放等調研。

照明產品歐美競爭激 俄較適合

「以前我們出口佔到80%以上，歐美大概是60%，但現在30%都不到。」廣明源光科技股份有限公司董事長洪燕南說，公司主打照明，其中一項業務是智慧植物工廠，「結合不同蔬菜品種，給出最適合植物生長的光照環境」。他指有意開拓俄羅斯、中東市場，因為俄烏戰事影響歐洲對俄羅斯蔬菜供應，而他的植物工廠可一年四季產出蔬菜，「只是比較耗電，所以電費不能太貴。俄羅斯、中東都是能源大國，我認為比較適合。」

他又指，過去生產傳統照明產品出口歐美，但競爭激烈、價值不高，多年前已部署退出，轉型主攻光學醫療器械和智能製造，目前內銷亦佔半壁江山。他解釋，「在智能製造中，光清洗是重要的技術，半導體行業的超純水提取也需要光科技。國內有些企業過去用進口產品，但是歐美有些東西不賣給我們，供應鏈有些環節就會斷掉。但我們通過技術升級可以替代進口產品，這叫做『補鏈』。」

隸屬澳企 中企名義與俄交易無問題

浙江錢江機器人公司副總經理王永貴則稱，該公司隸屬一個澳洲企業集團，現時澳洲對俄出口受影響，但以他們中國公司名義與俄交易則無問題，「俄羅斯企業對我們的機器人也非常有興趣，這次廣交會我們也約了一些客戶見面，希望向他們推薦我們的新產品」。

會場內有物流企業提供對俄運輸、報關服務，亦有特意宣傳「支持俄羅斯收款」的外匯結算公司，更有不少俄羅斯客商的身影。俄商Ivan指，自己已來過幾次廣交會，主要關注電器類，本次會加大採購量，「我們現在用不了美元，都是人民幣結算。」另一俄商Alsu則稱自己是首次來廣州，感覺非常方便，主要會採購化工產品。

展商稱曾俄考察 「沒外媒說得不堪」

佛山三喬焊接實業有限公司工作人員郭紅光稱，自己剛剛去過俄羅斯考察，覺得當地與戰爭前差別不大，「沒有一些外媒說得那麼不堪」。他指公司經營電焊產品多年，十分注重技術升級，有一定實力，過去幾年雖然發生疫情、地緣政治緊張等不利因素，但對公司出口都影響不大，「我們的產品價值比較高，不像一些低端產品只搞價格戰。只要產品好，就不怕競爭，還會愈做愈順」。

郭又指，近年聽聞不少企業往東南亞轉移，但當地物流、通訊等配套未齊備，「就算人工成本低，其他成本又高，尤其是時間成本。這年頭時間成本愈來愈寶貴」。他認為廣交會首日人流「可以」，並期待有更多機會赴海外參展。

明報記者 廣州報道