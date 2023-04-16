台評陸貿易壁壘調查影響 專家：針對總統選舉

調查可延至台總統大選前一日

解放軍持續3天的環台軍演結束後，大陸12日宣布就台灣對大陸的貿易限製措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項產品，包括農產品、五礦化工產品和紡織品等。調查預計於今年10月12日前結束，特殊情况可延長至2024年1月12日，亦即明年台灣總統大選的前一日。

據中央社消息，台經濟部未具名的官員對大陸做法表示意外，「確實大家判斷不會走這條路」。他同時表示，既然已經接獲通知，接下來該做的準備、討論都會展開。另據台經濟部前日統計數據，此次調查涉及的2455項商品，台灣去年的出口金額為248.5億美元（約1950.4億港元），佔台灣總出口5.2%，其中出口到大陸的金額為44.3億美元（約347.7億港元），佔台灣對大陸出口的0.9%，如果大陸採取報復反制手段，對台灣影響非常小。

台經院研究員邱達生表示，該調查結果在今年10月結束，也有可能延到明年1月，正好是台灣總統大選選情正熱的時候，時機點很敏感，他研判大陸這次做法是基於政治考量的可能不低。

《聯合早報》引述海峽交流基金會前董事長洪奇昌指出，貿易壁壘調查宣布的時間點和衝擊範圍，明顯針對台灣總統選舉，尤其影響中小企業和中南部民進黨票源區，也考驗民進黨政府在兩岸政治現狀下，如何與大陸官方協商貿易。