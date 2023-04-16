汪辜會談30年 夏立言：證「九二共識」存在與功能

據《聯合報》報道，昨日上午國民黨大陸部、青年部等在國民黨黨部共同舉辦「辜汪會談30周年回顧與展望」青年座談會。夏立言在會上指出，台前總統馬英九日前訪陸不僅提到「中華民國」、「九二共識」及《憲法》，還有總統官銜，充分證明汪辜會談後開啟的兩岸交流對話，有建設性與延續性。他強調，當前政府如果願意延續和平、對等精神，兩岸很多問題都不會發生，軍演等都不見得會存在。他同時表示，自己去年頂着龐大壓力出訪大陸獲得不錯成果後，「今年2月出訪反對聲音就明顯少得多，反映民意對改善兩岸關係的期待」。

台灣海峽交流基金會前副董事長高孔廉則指出，此次馬英九到訪大陸，有許多表述，大陸方面沒有表示不同意見就是默認，「很多事情雙方面默認就可以了，不必要講得太明白，各有台階可下」。他提到兩岸政治爭議，「簡單的事情複雜化、清楚的事情模糊化就解決了」。

「汪辜會談」於1993年4月27日至29日在新加坡海皇大廈舉行，時任大陸海協汪道涵會長及時任台灣海基會董事長辜振甫，就兩岸多項議題交流協商，並簽署了四項協議，這被視為是在「九二共識」基礎上，兩岸關係邁出了歷史性的重要一步。