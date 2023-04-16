貝爾博克：歐不接受單方改現狀 秦剛：台獨和平不共存

路透社報道，貝爾博克在記者會上強調，亞太地區的安全與歐洲有直接關係，全球貿易五成經過台海、七成半導體晶片來自台灣，若兩岸軍事活動升級，是「對全球非常恐怖」的情况。貝爾博克表示，「我們以極大的關切看待台海持續升高的緊張局勢，衝突必須和平解決，單方面改變現狀歐洲人不能接受。」

秦剛則重申台灣問題是中國內政，近年台海局勢緊張根源是「島內台獨分子在境外勢力的支持與縱容下搞分裂活動」，要台海和平就應「旗幟鮮明地反對台獨，反對外來干涉」。

台外交部昨對貝爾博克表達「高度肯定」，又指面對大陸近期無理升高對台軍事威脅，感謝德國等眾多國家行政部門高層官員聲援台灣。

秦剛：絕不向烏衝突任何一方售武

對於貝爾博克呼籲北京敦促俄羅斯在烏克蘭停戰，秦剛承諾，北京絕不向烏克蘭衝突的任何一方出售武器，並對軍民兩用物資的出口實施監管。他重申中國希望和平解決俄烏衝突的願望。

美聯社在報道中指出，秦剛是迄今公開作出中國不會向俄羅斯提供軍援保證的中國政府最高級別官員。