王毅：中國曾撐德統一 信德亦撐華 德外長：理解台問題對中重要 堅持奉行一中政策

雙方均稱共同利益多 願加強交流

據外交部網站消息，王毅會見貝爾博克時指出，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分；島內「台獨」勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平；要維護台海穩定，就必須堅決反對「台獨」分裂活動。「中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業」。

王毅表示，中國對外政策保持高度穩定性連續性，將繼續堅定奉行獨立自主的外交政策，為推動世界和平與發展發揮負責任大國作用；堅定奉行互利共贏的開放戰略，順應全球化的時代發展潮流；堅定維護聯合國權威和二戰後形成的國際秩序，反對單邊主義、強權霸凌，推動國際關係民主化。他稱，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，增進相互了解，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對氣候變化等全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

貝爾博克表示，德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。她又說，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要，德中有許多共同利益，德方願同中方加強互動交流，增進相互了解，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。

美前國安顧問：

美中因台衝突否 看習野心

另據「美國之音」昨報道，美國前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）上周三（12日）在一個研討會說，美中兩國是否會因台灣而爆發衝突「就看（中國國家主席）習近平有多大的虛榮心以及他的野心會如何驅使他」。他提到中國在亞太地區採取「咄咄逼人」的行動，包括以軍演威脅台灣。

奧布萊恩表示，美國軍方開始明白，台海是可能的衝突發生地，「而且可能是更早而不是更晚發生」。他稱習近平不是一個像過往如鄧小平那樣想要韜光養晦的中國領導人，而是一個想在有生之年實現其抱負的人。「他可能還有17年或20年的執政時間，我認為他想要收回台灣，並且這將引發與美國更大的衝突。」

他又稱，美國現任總統拜登第四次說美會出兵保衛台灣，而其國安顧問及其他官員並沒有像以往那樣事後「救場」，說明這已成為美國的政策。奧布萊恩並對拜登政府保留特朗普政府時期對中國的一些強硬做法，包括對華加徵關稅等表示讚賞。

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