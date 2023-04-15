北京聞風：「展會矩陣」密集釋放開放信號 ／文：鍾鳴九

今年正值中國改革開放45周年。中國高層在上個月的全國兩會上明確表示，「我們還必須吃改革飯，走開放路」，意味着中國將堅持更大範圍、更寬領域和更深層次的高水平對外開放。在中國領導人與近期訪華的外國政要會晤中，傳遞着同一信號：中國將堅持改革開放，更加主動對接高標準國際經貿規則，堅定推進高水平對外開放，進一步放寬外資市場准入，依法保護外商投資權益，營造更優良的營商環境。

日前召開的國務院常務會議指出，推動外貿穩規模優結構，對穩增長穩就業、構建新發展格局、推動高質量發展具有重要支撐作用。

學者：面三重壓力 拓「雙循環」新格局

北京學者表示，當前國際政經環境複雜紛亂，中國經濟發展也面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。為此，今年中國經濟工作仍以「穩」字當先。在此背景下，加快構建新發展格局，已成經濟工作重點。而新發展格局絕非封閉的國內單循環，而是更加開放的國內國際雙循環。

事實上，在確保國民經濟增長基本面穩定和保持高水平對外開放政策環境的大背景下，中國超14億人口，以及超4億中等收入群體的規模市場，將為各國對華貿易與投資不斷創造機遇。

去年，中國社會消費品零售總額達44萬億元，穩居世界第二大消費市場，連續第14年成為世界第二大進口市場。

廣東是內地改革開放的第一省。迎來第133屆的廣交會，無疑是中國在國際上辨識度最高、影響範圍最廣的商品交易會，也是展現廣東及中國對外開放的亮眼名片。

習陪馬克龍訪粵 「向世界傳遞決心」

前不久，法國總統馬克龍訪華期間赴廣州訪問，國家主席習近平專程陪同。如此安排，向世界傳遞了中國堅定對外開放的信心和決心。在馬克龍回國後，習近平繼續在廣東考察並強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。他強調，在全球經濟增長乏力情况下，中國加快構建新發展格局，加強營商環境建設，市場優勢會更加明顯。希望外國投資者抓住機遇，到中國來，到廣東來，到粵港澳大灣區來，深耕中國市場，創造企業發展新輝煌。

文：鍾鳴九