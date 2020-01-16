人行行長：料今年GDP增長5%

【明報專訊】中國人民銀行行長易綱在美國華盛頓出席二十國集團財長和央行行長會議時表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增長將達5%左右。
中國經濟網報道，此次二十國集團財長和央行行長會議主要討論了促進全球經濟復蘇、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金融以及國際稅收等領域的工作進展。
易綱強調，各方應採取行動確保第16次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。
會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動蕩帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復蘇、維護金融穩定。
國際貨幣基金組織(IMF)的第16次份額總檢查於2020年開始，不晚於今年12月15日結束。2015年12月，經歷5年博弈，美國國會通過IMF的2010年份額和治理改革，新興市場在IMF中的話語權大幅上升，中國也一躍成為IMF第三大份額國（6.394%），僅次於美國（17.407%）和日本（6.464%）。根據IMF協定，目前美國仍是唯一擁有「一票否決權」（veto power）的國家。