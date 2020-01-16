人行行長：料今年GDP增長5%

中國經濟網報道，此次二十國集團財長和央行行長會議主要討論了促進全球經濟復蘇、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金融以及國際稅收等領域的工作進展。

易綱強調，各方應採取行動確保第16次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。

會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動蕩帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復蘇、維護金融穩定。

國際貨幣基金組織(IMF)的第16次份額總檢查於2020年開始，不晚於今年12月15日結束。2015年12月，經歷5年博弈，美國國會通過IMF的2010年份額和治理改革，新興市場在IMF中的話語權大幅上升，中國也一躍成為IMF第三大份額國（6.394%），僅次於美國（17.407%）和日本（6.464%）。根據IMF協定，目前美國仍是唯一擁有「一票否決權」（veto power）的國家。