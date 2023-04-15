琶洲港澳碼頭試航 港商：免堵車方便參展

先設中港城航線 網瘋搶「1元票」

試航期間，琶洲港澳客運口岸開通往返香港中港城的航線，航程2.5小時，每天對開一班，後續將開通香港國際機場航線，航程2小時。

廣州市民江阿姨和李阿姨昨日買到來回僅2元的優惠船票，17日由琶洲出發，18日返回，「打算最近去香港玩，諮詢船票的時候，發現有優惠就馬上買票了。」工作人員則稱，優惠期從即日起至4月17日，數量有限，售完即止。本報記者登入售票頁面，發現確有價格1元的「優越位」船票出售，但不久後就顯示「系統更新維護中」。

上午10時55分，首班由香港入境的旅客乘搭「海珠湖」號客輪靠泊碼頭。在香港從事貿易生意的黃宇良多年來長期往返穗港，他讚新航線「避免了在市區堵車的時間，對於參加展會的人士非常方便。」從事電子行業的港商鄭先生亦是搭船參加廣交會，他表示整個航程很舒服，會把新的交通方式推薦給公司客戶，「他們從全球不同國家和地區過來，飛到香港，之後直接到達琶洲，就相當方便」。