疫後首線下開幕 廣交會期酒店價飈 官稱嚴控

本報通過美團、飛豬等內地旅行app查詢發現，廣交會舉辦地、琶洲國際會展中心附近酒店的價格在會期內明顯上升，比平日貴2至3倍（見表）。13至14日，距離會展中心步行1.4公里的廣州香格里拉酒店，雙牀房每晚價錢為1120元（人民幣，下同），相隔一日即15日至16日，同房型價格為3837元。

酒店預訂按年增近7倍

另據美團、大眾點評網站數據顯示，截至4月10日，廣交會首期（4月15至19日），廣州地區住宿預訂量比去年大增200%；另據攜程網數據，截至4月11日，展會期間廣州酒店訂單量按月增長150%，比2022年大增674%，15日開幕當天，展館附近的部分酒店已訂滿。民宿方面，據途家民宿數據，廣交會期間廣州民宿預訂量較2019年同期增長1.7倍。

當局：嚴查酒店違「明碼標價」否

為嚴控酒店坐地起價，在12日舉行的廣交會保障工作新聞發布會上，海珠區副區長黃符偉稱，區內酒店提供的房間數超過1.1萬間，將加強對酒店價格的監管，嚴控坐地起價。廣州市市場監督管理局副局長、新聞發言人丁力亦稱，近期有開展針對廣交會期間酒店價格的網絡監測和現場檢查，重點檢查酒店是否公示收費項目、收費標準，是否存在違反明碼標價規定等不正當價格行為。

據《南方都市報》、金羊網報道，「去哪兒」平台上，從4月3日起，廣交會期間到達廣州的機票預訂量平均每日增加六成，4月9日更比8日增逾1倍。從整體看，今年廣交會期間飛往廣州的機票預訂量已恢復至2019年同期水平。

機票預訂量復疫前 翻譯市價20年不變

不過，酒店在漲價，翻譯人工卻不變。近日在廣州不少微信群中出現招聘廣交會臨時翻譯或接待人員的信息，日薪300至400元，並稱可包午餐、出具實習證明等。有知情人士指，20年前已是這樣行情，想不到竟未升過。在廣交會外圍，有人舉着自製紙牌，列明自己所懂語言，稱提供翻譯服務。海珠區今年首次組織展會專業志願服務總隊，請外語、會展、外貿等專業的高校學生提供志願服務。

明報記者