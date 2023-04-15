駐京周記：追訪馬英九登陸 「見人氣遜連戰」

因為並非台灣媒體，沒能拿到這次馬英九祭祖之旅國台辦官方媒體團的機會，記者只能全程跟在外圍，卻也多了許多和當地居民交流的機會。提前一天前往採訪的時候，當地居民幾乎很少知道馬英九的訪華行程，也不知他要到訪本地，更多人則是在問記者馬英九是誰。比起當年連戰訪陸時的「萬人空巷」，怕封景區前一晚等在南京中山陵的民眾，和這次馬英九的迎接隊伍，顯得有些冷清。尤其在行程中期，經常臨時變化的路線和愈來愈嚴格的安保措施，使得想見馬一面的民眾愈來愈少，記者們也被逼得各處「打游擊」。不僅安保線被拉得愈來愈遠，人群中的便衣也愈來愈多，經常只能縫隙中求生存。

老台灣通跟全程「盼見陳水扁蔡英文風采」

現場等候馬英九前來的民眾，絕大多數都是上了年紀的老人，許多都是「台灣通」，對馬英九的熱情很高，國民黨的各種歷史也如數家珍。儘管只能遠望幾眼，有老人竟跟了全程，只為多看馬英九兩眼，得到一個和馬英九對話的機會，最後雖未能如願，被問起也是說，如果下次有機會，還會再跟全程。之後如果陳水扁、蔡英文來，也仍舊想見其風采德行如何。

有當地人「不識馬」 有年輕粉絲捧花

但同這次馬英九到訪地區的民眾聊過之後發現，很多人表示自己近兩年很少看新聞，如果新聞聯播不播報，他們也沒有獲得這種信息的機會。尤其是現在的年輕人，對政治外交都不感興趣。湖南的張小姐表示：「他又不是什麽明星，為什麽要追他」。江蘇的帥先生說：「我周圍的年輕人都不知道馬英九要來，來了也沒人想去看。」不過其中也有年輕人拿著自己珍藏的台灣明星的唱片和各式磁帶寫真，等在人群之中。大學內，有捧花前來的學生，在接受採訪時高喊：「馬英九先生，我們想見您。」

不過問起對台灣的態度，大家的回答十分一致，「希望台灣早日回歸」，是所有大陸民眾的標準回答。