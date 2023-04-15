德外長籲華和平解決分歧 免「台海可怕局面」

外交部發言人汪文斌表示，昨日一早，國務委員兼外長秦剛結束出訪行程後趕赴天津，同德國外長貝爾博克一道參觀當地德國企業，隨後二人一同乘坐高鐵到京。

稱與馬克龍對華立場一致 籲京促俄停戰

法新社報道，貝爾伯克與秦剛在對話中呼籲北京當局「要求俄羅斯侵略者停止在烏克蘭的戰爭」，因為「沒有任何國家比中國對俄羅斯有更大的影響力」。她說，「中國表明致力解決衝突，這是好事，但我必須坦白地說，我很好奇為何中國目前為止的立場，並不包含敦促侵略者俄羅斯停止戰爭。」

貝爾伯克周三抵達中國天津，與天津市委書記、市長會見。她發表講話，稱對法國總統馬克龍此前關於歐中關係的言論表示支持，稱歐盟與法國在對華關係上保持同一立場。而談及台灣問題，她又稱「歐盟不能對台海緊張局勢漠不關心」

馬克龍4月7日結束訪華行程後表示歐洲必須加強戰略自主性，頂住成為「美國追隨者」的壓力。有關言論遭到西方世界質疑其「對華軟弱」。法國駐華大使白玉堂（Bertrand Lortholary）13日在發布會上表示，「有爭議和討論是好事，我們也會在歐洲繼續支持不同觀點的交流。」