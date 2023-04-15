盧拉人民英雄紀念碑獻花圈 習稱「中國老朋友」

中巴深化戰略伙伴 推創科環保經濟等合作

據新華社授權發布的聯會聲明，雙方認為應繼續推動兩國政府間互訪和各部門對話交流，增進政治互信，鞏固雙邊關係政治基礎，共同深化以開放包容、合作共贏為特徵的中巴全面戰略伙伴關係，深化在減貧、社會發展和科技創新等領域合作，拓展在環保、應對氣候變化、低碳經濟和數字經濟等新領域合作。

雙方同意積極鼓勵兩國企業到對方國家開展投資，特別是在基礎設施、能源轉型、物流、能源、礦業、農業、工業以及高科技領域。一致認為兩國在包括鐵路在內的交通基礎設施領域的投資與合作潛力巨大。雙方願深化港口領域的投資與合作，特別是發展基礎設施和改善港口運營。

針對俄烏戰爭，聯合聲明稱雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持。雙方決定就此保持溝通。

「對話談判是解決烏戰唯一出路」

據「央視新聞」，習近平在會談時，形容盧拉是「中國人民的老朋友」，長期關心和支持中巴友好事業，曾推動兩國關係實現跨越式發展。自己願同盧拉一道，從戰略高度引領和開辟新時代中巴關係新未來，給兩國人民帶來更多福祉。

盧拉昨日中午前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。紀念碑處於北京中軸線，正式落成於新中國成立前一天，有人民是歷史創造者之意。《聯合報》稱，這是盧拉對中國表示友好的一個舉動。官媒亦即時發布推送，視頻中盧拉肅穆跟隨兩名抬着花圈的士兵步上台階，並觸摸花圈上寫有中葡雙語紀念文字的白色布條。