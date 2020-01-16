國安曝假移民案 編人權故事抹黑國家 偽造拘傳證強制墮胎證明 逼客戶謊稱「國內遭迫害」

「中央政法委長安劍」微信公眾號發文稱，河北省國安機關工作發現，一間境外「移民服務公司」以「正常渠道移民」為幌子，在中國境內招攬客戶，號稱僅需10萬元人民幣「辦證費」即可移民。該機構通過辦理旅遊簽證等方式將「客戶」送出國外，然後為其打造一套在國內受到政治迫害的敘事，要求「客戶」偽造包括戶口本、拘傳證、強制墮胎證明在內的各類「證件文書」。

代辦「政治庇護」苛索 有人需家人接濟回國

央視隨後公布的辦案片段中，受害人洪女士稱，機構為自己編造的是「懷第三胎被政府帶去強制流產」的故事，「原本說8個假證明，後來又要多3個」。文章稱，該機構以「政治避難代辦費」等各種名義向「客戶」不斷索要費用，當中許多人最終因交不起費用，被該機構拋棄，在家人的接濟下艱難返回國內。2021年10月，河北省國家安全機關依法對該「移民服務公司」的境內骨幹成員鄭富興、王培月採取強制措施，2022年5月，內地法院分別判處二人監禁3年9個月、3年6個月。

海參養殖戶：見「免費裝水質監測」為名

領外籍人員偷錄軍事數據

文章稱，近年來一些境外組織和人員，以友善面孔接近中國公民，對傳統安全和非傳統安全均構成嚴重威脅。2019年8月，遼寧大連的海參養殖戶張先生向國安機關舉報稱，兩個月前，黃某帶領數名外籍人員，以「免費安裝海水質量監測設備」為名，在其海參養殖場安裝了海洋水文監測設備和海空監控攝錄設備。此後，監測設備的數據被源源不斷地傳輸至境外，且很多與海參養殖並無關係。經鑒定，監測設備觀測範圍涉及中國空中軍事行動區域，可以對非開放海域潮汐、海流等重要敏感數據進行實時監測，對中國海洋權益及軍事安全構成嚴重威脅。根據舉報信息，遼寧省國家安全機關對黃某及數名外籍人員依法採取強制措施，收繳監測設備。

航天專家訪學被策反 間諜罪囚7年

另有航天專家出國訪學被策反。案情指，內地航天專家赴國外大學做訪問學者期間，被外國機構人員約吃飯出遊、贈送禮物。後支付不菲的諮詢費用套取敏感資料，臨近回國前將其策反。回國向對方提供大量機密資料，並收受間諜經費。去年8月以間諜罪判7年。除公布案件，各地昨日亦開展國安教育活動。「央視新聞」報道，河北易縣、江蘇無錫、江西贛州等地，通過設置研學點、舉辦公開課等形式，為學生普及國家安全觀。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676