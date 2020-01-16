陸查貿易壁壘 台商憂撤ECFA前奏 陸委會：徒增對台業者干擾

台商：大陸單向讓利時代恐終

綜合《聯合報》等台媒報道，今次是大陸首次對台灣啟動貿易壁壘調查。台灣工業總會對此表示，目前大陸只是啟動調查，談具體影響還為時尚早；惟該項措施，已讓業界擔心是後續取消ECFA的前置作業，希望當局重視。有在陸台商認為這項調查後，很可能就是對台灣的反制或制裁，意即以ECFA為基礎、大陸單方面讓利的時代結束了。

報道引述台灣中華農企發展協會副秘書長林裕紘稱，大陸展開貿易壁壘調查，恐怕要提起台灣的「MW0」規定，也就是「大陸物品不准輸入」代碼。林稱，多類產品都被台方賦予該代碼，沒有什麼特別原因，就是不允許大陸產品輸入。

林裕紘認為，台灣常要求對方遵守貿易規範，但實際上最不遵守規範的是台灣，禁止大陸這麼多項產品進口。「這就是一種貿易壁壘，一種不合理的對待與歧視。」

台灣糖果餅乾麵食工業同業公會副理事長洪建龍說，業者普遍擔憂這是大陸欲將ECFA重新列入檢討的前置作業，若取消貿易協定，對台灣食品業者的影響相當大。

兩岸經貿連年增

去年總額逾3000億美元

大陸全國台企聯常務副會長、佳好集團（廈門）有限公司董事長吳家瑩指，聽到該消息的第一時間，對所有從事兩岸經貿往來的人都憂心忡忡，因為儘管近幾年兩岸關係一直處於微妙狀態，但兩岸經貿仍持續成長，去年總額就超過3000億美元（約23,550億港元），再創新高。

大陸是台灣最大的貿易伙伴，亦是最大的順差來源地。據大陸海關總署統計，去年台灣對大陸享有高達1565億美元（約12,285億港元）的貿易順差，台灣官方的統計則是1004億美元（約7880億港元）的順差。這除了同全球產業分工有關外，台灣限制大陸農工產品進口，也是關鍵因素。

針對今次事態，台灣陸委會12日回應時表示，陸方這次宣布展開貿易壁壘調查，是徒增對台方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。台工商協進會昨日表示，兩岸經貿往來對台灣經濟發展重要，建議台灣政府與大陸相關單位理性對話，以善意和智慧化解分歧。