訪烏茲別克 秦剛冀加快落實中吉烏鐵路

新華社報道，秦剛說，中方願同烏方繼續在涉及彼此核心利益問題上相互堅定堅持，做大合作「蛋糕」，加強共建「一帶一路」對接，加緊推進中吉烏鐵路項目，努力提高中哈烏鐵路、中吉烏公路運力，加強中吉烏公鐵多式聯運合作，盡快實現中塔烏公路常態化營運，增開更多直航航線，方便人員往來。深化務實合作，實現優勢互補，共同發展。中方鼓勵更多中國企業來烏投資興業，願擴大進口烏優質產品。

賽義多夫表示，烏中全面戰略伙伴關係日趨成熟，烏方期待深化兩國全方位合作，學習借鑑中方減貧等治國理政經驗。

賽義多夫還表示歡迎中方擴大對烏投資，將繼續全力支持並積極參與「一帶一路」，將中吉烏鐵路打造為標桿項目，加強歐亞大陸互聯互通。

試乘新能源大巴 烏方讚中國製造

賽義多夫又邀請秦剛一同試乘嶄新的中國產新能源大巴。賽義多夫盛讚中國製造，表示烏茲別克歡迎中國新能源汽車進入烏市場和民眾生活，滿意中國產新能源大巴的高智能和舒適度，熱切期待拓展兩國創新和高科技合作。