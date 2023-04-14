外長赴華 德重審中遠漢堡港入股

漢堡港列關鍵基礎設施 德：前提有變

「德國之聲」引述德媒消息稱，德國信息技術安全局（BSI）已將漢堡港福地碼頭（Tollerort）列為「關鍵基礎設施」。碼頭營運商漢堡港口及倉儲物流公司（HHLA）表示，任何年吞吐量達327萬噸的海港和內陸港都被視為關鍵基礎設施，而福地碼頭的吞吐量2023年將明顯超過這一數字。經過與BSI商議，福地碼頭從2023年初起被列為關鍵基礎設施。德國經濟部一名發言人周三在柏林表示，由於前提條件變化，該部正研究入股案的相關影響。

指收購過程德心知肚明

中方籲勿商業政治化

「環球網」昨引述外交部發言人汪文斌回應稱，中方已注意到相關報道。中德務實合作建立在企業自願的基礎上，互利互惠共贏。德方對中遠集團收購漢堡港碼頭的來龍去脈心知肚明，希望德方不要將正常的商業合作泛政治化、泛意識形態化、泛安全化，人為設置障礙。他表示，中方再次敦促德方客觀理性地看待兩國務實合作，為中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

去年10月，德國批准中遠收購福地貨櫃碼頭24.9%股權，原計劃為35%。當時美方官員透露曾施壓該收購案。