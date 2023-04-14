習近平促廣東舉全省之力建設大灣區

據央視報道，習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。習近平提出要進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，形成高端科創人才聚集效應。

指粵始終製造業立省

須下功夫解決區域不均

習近平指出，中國式現代化不能走脫實向虛的路子，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級。他要求廣東要下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、粵西、粵北地區更好承接珠三角地區的產業有序轉移。

中新社報道，習近平12日從粵西調研回到廣州市，先後考察了樂金顯示廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車股份有限公司，他在廣汽研究院和職員交流時談到，中國式現代化與西方現代化有本質不同，「西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通」。他說，「中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，我們將一步一個腳印紮紮實實向前推進。」

習近平於上周五（7日）南下廣州，會晤訪華的法國總統馬克龍後，展開廣東省調研。他分別於10日、11日考察調研了湛江和茂名，這是他今年首次國內視察。