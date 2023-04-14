盧拉訪新開行 籲金磚國本幣結算 參觀華為研究所 巴外長稱不「站隊」美華鬥爭

這是首次有國家元首訪問位於上海的新開發銀行總部。據「觀察者網」，盧拉在致辭時，呼籲金磚各國以本國貨幣結算。他回憶自己2003年至2010年出任巴西總統時，和俄羅斯、印度、中國、南非等國家召開了很多會議，那時候就想成立這樣的開發銀行。盧拉說：「為什麼這些國家都必須要以美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」

盧拉續稱，「為什麼我們金磚銀行（亦稱「新開行」）不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」他又說，「21世紀我們可以做點不一樣的事」。3月底盧拉出訪前，巴西與中國達成協議，今後將不再使用美元作為中間貨幣，而是使用本幣進行貿易結算。

出席巴前總統新開行長就職

巴西前總統羅塞夫先行一步抵達上海履新，她於上月獲選新開行新任行長。盧拉昨亦出席其就職儀式，表示新開行誕生於金磚國家合作伙伴關係的共同願景，即建立一個貧困減少、不平等程度降低、更可持續的世界，羅塞夫將以她的領導力促成這點。

新開發銀行是巴西、俄羅斯、印度、中國、南非於2015年共同成立的多邊開發銀行，宗旨是為金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源。2021年，新開行啟動擴員，批准埃及、阿聯酋、烏拉圭和孟加拉國為新成員國。

昨日下午，盧拉一行訪問了華為位於上海的研究所。他在社交網絡上載參觀相片，配文稱華為代表向他介紹了有關5G、遠程醫療、教育和連接方面的解決方案，「是對研究和創新的大力投資」。華為上海研究所成立於1996年，2010年入駐浦東金橋基地，重點關注無線通信的研究和產品開發。華為在巴西亦已營運25年，並於2021年贏得在巴西全國範圍內實施5G技術的設備供應招標。

今晤習 合作料涉食品礦石衛星

盧拉今日將在北京與國家主席習近平會面。巴方此前透露雙方將簽署約20項協議，《環球時報》稱，合作協議中不僅有大豆、牛肉、鐵礦石，還有用於保護亞馬遜雨林環境的一顆衛星。彭博社此前報道稱，盧拉訪問華為的舉動「可能會惹惱美國」。美國認為華為對國家安全構成威脅，至今仍對其進行制裁。巴西外交部長維埃拉則回應，巴西希望與世界各地保持良好而密切關係，訪問華為不應被視為挑釁，且盧拉受到了華為的邀請。他強調，盧拉對華為的訪問發出了一個信息，即巴西不會在美國與這家科技巨頭的鬥爭中「站隊」。

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