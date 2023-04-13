《徵兵例》5月實施 建中央地方徵兵系統

據新華社昨報道，新修訂的《條例》貫徹中共總書記習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，服務國防需要，對徵兵工作全流程進行體系設計和整體優化，着力構建程序規範、責權明晰、平戰銜接、快捷高效的新時代徵兵工作體系。

新修訂的《條例》共11章74條。從制度上健全徵兵組織領導機制，構建從國家到省市縣縱向貫通、從政府到高校橫向覆蓋的徵兵組織領導體系；優化徵兵組織實施辦法。

規定發動員令時地方政府需按要求徵兵

其中在「戰時徵集」部分，《條例》指出，國家發布動員令或國務院、中央軍委採取國防動員措施後，各級政府和軍事機關，必須按照要求組織戰時徵集。戰時根據需要，國務院和中央軍委可以在法律規定的範圍內，調整徵集公民服現役的條件和辦法。可以重點徵集退役軍人，補充到原服現役單位或同類崗位。

在「審定新兵」的部分，《條例》指出，退出現役的士兵，本人自願應徵且符合條件者，可批准再次入伍，優先安排到原服現役單位或同類型崗位服役；具備任軍士條件的，可以直接招收為軍士。