大陸對台貿易壁壘調查 涉農產化工等2455商品 台商：釋經貿風向球 讓經商者維持立場

大陸商務部網站昨發布《關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查的公告》，指於3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，請求就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

調查期可延至明年1月 台大選前

根據審查結果，商務部決定即日起展開調查。被調查措施包括台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，涉及2,455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。商務部將採用問卷、實地核查等方式向利害關係方了解情况，調查期限在2023年10月12日前結束，特殊情况下可延長至2024年1月12日。

台商料未嚴重至牽涉ECFA

「中時新聞網」引述廈門台協榮譽會長吳家瑩指出，這是大陸當局通過經貿角度釋出的「重要風向球」，先初步從形式上，讓兩岸經商人士了解應維持立場堅定，尤其不能支持民進黨與挹注資金等。至於會否延伸到「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），他認為還不至於如此嚴重，因僅貿易壁壘調查的時間可能就要1年左右。

專家：大陸擬拆兩岸經貿防火牆

另據《聯合報》，新北致理科技大學國貿系副教授張弘遠表示，大陸對台啓動調查的時間點緊接軍演之後，是完整對台施壓方案。他分析此舉既有經貿意涵，也呼應軍事動作，就兩岸經貿面來看，台灣「在政治上要做疏離，但在經濟上要特別」恐怕不行了。如今兩岸關係緊張，對大陸而言，這個特殊性的存在已經失去合法性。張弘遠進一步指出，大陸是要拆掉兩岸經貿防火牆，福建或者大陸東南沿海一帶，將會因為貿易壁壘被調查、消除，產生對台貿易更大融合空間，故也有促進兩岸經貿融合的意義。

（綜合報道）